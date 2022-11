[Deal du jour] Le Cyber Monday marque la fin de l’évènement Black Friday. Si vous souhaitez changer de téléviseur, c’est donc le dernier moment pour profiter des promotions. L’excellent téléviseur Philips Ambilight 4K de 65 pouces est à un très bon prix.

C’est quoi, la promotion sur ce TV Philips 4K ?

Le téléviseur Philips 65PUS8106 est une gamme exclusive à Amazon et vendu habituellement à 699 €. Pour le Black Friday, le modèle 65 pouces est vendu au prix de 649 €.

C’est quoi exactement, ce téléviseur 4K de Philips ?

Ce téléviseur Philips ne possède certes pas une dalle OLED, mais il est doté d’un très bel écran LED 4K de 65 pouces, soit une grande diagonale de 164 cm environ. Sa grande taille est assurément un plus si vous souhaitez une expérience cinéma immersive. Assurerez-vous avant d’avoir la place et le recul nécessaire pour profiter d’un tel écran. Ce TV Philips est compatible avec le format HDR, mais aussi le Dolby Vision. Ces deux formats permettent d’afficher des images plus marquées entre la partie sombre et la partie la plus lumineuse. Le contraste est ainsi plus important, et l’image nettement plus belle. Avec le Dolby Vision, vous profiterez de plus d’une image plus fidèle en matière de couleur et de teinte.

Sans pour autant se hisser au niveau des performances d’un écran OLED, il fait un travail remarquable, surtout si vous disposez d’une connexion suffisante pour visionner du contenu 4K en streaming. En termes de luminosité, la proposition est correcte si vous n’êtes pas trop exigeant. La lumière peut s’avérer, en effet, un peu faible par instants en fonction du type de contenu visionné. N’hésitez pas à parcourir les réglages pour ajuster les paramètres selon vos préférences. Niveau audio, il offre un son agréable, mais ne remplace pas une bonne barre de son. Enfin, il est doté de quatre ports HDMI, d’un port Ethernet, de deux ports USB, d’un port jack et d’un port optique.

Ce téléviseur Ambilight est-il une bonne affaire pour le Cyber Monday ?

Pour le dernier jour du Black Friday, c’est maintenant ou jamais. À ce prix, c’est une excellente affaire et les économies faites grâce à cette promotion vous permettront d’investir dans une meilleure installation sonore. Ce TV de Philips conviendra mieux pour les cinéphiles. Pour les joueuses et les joueurs, le taux de rafraichissement de 50 Hz peut sembler juste, surtout avec la nouvelle génération de consoles. Néanmoins, si vous jouez dessus, vos jeux tourneront tout de même sans problème.

La technologie Ambilight embarquée propose une immersion intensifiée. Des LEDs disposées derrière le téléviseur produisent un éclairage raccord avec le contenu à l’écran. Une expérience qui améliore sensiblement le plaisir de visionnage. L’Ambilight peut être désactivé via le menu, ou peut se configurer pour servir d’éclairage d’appoint, et ainsi apporter une ambiance cosy au coin TV, idéal pour l’hiver qui arrive.

Android TV accompagne ce téléviseur. L’OS de Google permet de naviguer facilement dans les menus et d’avoir un accès au catalogue Google Play. Les applications classiques comme Netflix, Prime Video ou Disney+ sont bien sûr présentes. Enfin, l’Assistant Google ou encore Alexa vous permet de contrôler le téléviseur avec les commandes vocales.

