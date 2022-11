Le recours à des services de cybersécurité est en passe de devenir indispensable, pour assurer la protection de nos données personnelles. Bonne nouvelle, NordVPN profite du Black Friday pour baisser très largement le prix de ses différentes formules de protection.

Si NordVPN est toujours considéré comme l’un des acteurs majeurs du monde du VPN, son offre a très largement évolué au cours des dernières années. Afin de lutter contre la hausse des cyberattaques et autres fuites de données, NordVPN s’est métamorphosé en un écosystème complet, dédié à la protection des données personnelles. En sus de son VPN, il propose désormais de nombreuses fonctionnalités et services qui permettent de lutter contre les menaces présentes sur le web, tout en protégeant votre vie numérique.

Connu pour sa politique tarifaire particulièrement compétitive, NordVPN profite du Black Friday pour faire un geste supplémentaire, et rendre ses offres encore plus attractives. Dans le détail, c’est une réduction de 68 % qui vous attend, si vous optez pour un abonnement deux ans avec les principaux services proposés (NordVPN, NordPass et NordLocker).

Pourquoi choisir NordVPN pour assurer la protection de vos données ?

Fondé en 2012 et fort de près de 14 millions d’utilisateurs, NordVPN est l’un des acteurs majeurs du marché des VPN. Une position de leader qui ne doit rien au hasard et repose sur la qualité et la fiabilité de son service.

Côté technique, NordVPN peut compter sur plus de 5 500 serveurs répartis dans une soixantaine de pays autour du globe. Une infrastructure très solide qui, couplée au protocole de connexion maison NordLynx, permet à ses utilisateurs de profiter de débits plus importants que la moyenne et d’une sécurité accrue lorsqu’ils se connectent à des serveurs distants.

Afin de protéger au mieux vos données et vous permettre de naviguer incognito, NordVPN vous propose différentes fonctionnalités aussi utiles que bien pensées. Le Réseau Mesh vous permet par exemple de créer très simplement une connexion sécurisée avec les machines de vos contacts utilisant, eux aussi, les services de NordVPN.

Le Split Tunnelling de son côté autorise certaines applications de confiance à se passer de la protection VPN afin de gagner en rapidité. Dernière fonctionnalité très pratique, l’IP Dédiée, qui vous permet d’obtenir une adresse IP statique qui n’appartient qu’à vous. Une bonne manière d’esquiver les soucis liés aux IP partagées (blacklist, accès intempestifs, etc).

NordVPN pratique aussi une politique stricte de non-journalisation des données, comme l’attestent les audits régulièrement réalisés par la société PricewaterhouseCoopers.

L’interface de l’application NordVPN est un modèle de clarté et de simplicité // Source : NordVPN

NordVPN se distingue aussi par la qualité du service qu’il propose. Son application est un exemple d’ergonomie et d’accessibilité, ce qui rend l’accès à ses services d’une simplicité enfantine. Pour ne rien gâcher, celle-ci est disponible sur une large variété de supports (smartphone, TV, ordinateurs, tablettes) et système d’exploitation (MacOS, Android, Windows, Linux, iOS) pour vous aider à protéger l’intégralité de vos appareils.

Preuve en est, chaque abonnement permet d’ailleurs de connecter jusqu’à 6 appareils simultanément. Vous pouvez donc prendre un abonnement et le partager avec des amis ou des membres de votre famille.

Dernier point à ne pas négliger : la qualité du service client. En cas de pépin, le SAV de NordVPN peut être contacté 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, par chat ou par mail. Petit plus non négligeable, ce dernier est assuré par des interlocuteurs francophones.

Assurez la protection de vos données avec NordPass et NordLocker

Afin de compléter la protection offerte par son VPN, NordVPN vous propose de découvrir deux services supplémentaires : NordPass et NordLocker.

NordPass est un outil extrêmement utile au quotidien : il vous permet de stocker et sécuriser tous vos mots de passe en un seul et même endroit. Grâce à ce service, vous pourrez regrouper tous vos identifiants et leur attribuer des mots de passe renforcé sans pour autant avoir à retenir par vous-même des séries de caractères alambiquées. Mieux, NordPass se charge aussi de stocker vos informations de carte de crédit, vérifier si vos adresses mail ont été piratées et peut même vous aider à partager vos identifiants de manière sécurisée.

NordPass et NordLocker, deux services parfaits pour renforcer la protection de vos données // Source : NordVPN

Derrière l’appellation NordLocker se cache un système de stockage sécurisé de 1 To, destiné à accueillir vos fichiers, et les protéger des menaces extérieures. Chaque donnée déposée dans ce coffre-fort virtuel est chiffrée afin d’en protéger la confidentialité, et NordLocker utilise un protocole de preuve à divulgation nulle de connaissance (Zero-Knowledge Architecture) pour que personne d’autre que vous ne connaisse leur contenu. De manière très simple, NordLocker vous permet de protéger, sauvegarder et accéder à vos fichiers sur tous vos appareils en un tournemain.

Black Friday : jusqu’à 63 % d’économie sur les services NordVPN

En ce moment, et jusqu’au 30 novembre, NordVPN vous propose de découvrir les services de son VPN avec une réduction de 68 % si vous optez pour un abonnement de deux ans. Une jolie ristourne qui fait descendre le coût mensuel à 2,99 euros. Vous bénéficierez en plus d’un petit cadeau supplémentaire sous la forme de deux mois d’abonnement supplémentaires gratuits.

Les offres NordVPN du Black Friday // Source : NordVPN

Au-delà de cette formule classique, NordVPN vous propose aussi de découvrir ses autres services avec de grosses réductions :

L’abonnement deux ans à NordVPN et NordPass (+ 3 mois gratuits) à 3,99 euros par mois ;

L’abonnement deux ans à NordVPN, NordPass et NordLocker (+ 3 mois gratuits) à 5,29 euros par mois.

Cette dernière formule est l’une des plus intéressantes, car elle comprend l’offre NordLocker avec 1 To d’espace de stockage en ligne. Dans le petit monde du stockage dans le cloud, il est rare d’avoir 1 To de stockage en ligne à moins de 6 euros par mois. Associé à un gestionnaire de mot de passe et un VPN, c’est un excellent rapport qualité-prix.

Et si vous hésitez encore à vous engager, voilà un argument qui devrait finir de vous convaincre. NordVPN pratique une politique « Satisfait ou Remboursé » de 30 jours. Une période amplement suffisante pour savoir les services proposés vous conviennent.