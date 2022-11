[Deal du Jour] L’opérateur NRJ mobile propose des forfaits mobiles à petits prix. Le forfait 100 Go bénéficie actuellement d’une offre intéressante. Si vous y souscrivez, le premier mois d’abonnement est offert. De plus, il est sans engagement et son prix ne change pas, même passé la première année.

C’est quoi, l’offre sur ce forfait NRJ Mobile ?

NRJ Mobile propose plusieurs forfaits, avec différents volumes de data, dont un forfait avec 100 Go de données pour 12,99 € par mois, sans engagement. Le premier mois d’abonnement est offert. Le prix du forfait n’augmentera pas, même après la première année. Notez que vous devrez débourser dès la commande le montant de la carte SIM, soit 10 €.

C’est quoi, ce forfait NRJ Mobile 100 Go exactement ?

Ce forfait propose 100 Go de données mobiles en 4G, pour utiliser Internet et vos applications partout en France. 100 Go est un volume de data conséquent, en général suffisant pour utiliser votre smartphone sans trop faire attention aux volume de données consommées. Vous pourrez visionner du contenu, télécharger vos applications ou jouer en ligne sans vous soucier de votre consommation.

NRJ Mobile propose également 12 Go de data 4G par mois, à utiliser depuis l’Europe et les DOM. NRJ Mobile utilise les infrastructures du réseau Bouygues Télécom. Ce dernier est un réseau de qualité qui couvre presque 90 % du territoire. Vous profitez donc d’une excellente connexion partout en France, mais aussi à l’étranger. Ce forfait 100 Go propose aussi les appels, SMS et MMS illimités depuis la France et l’Europe.

Les différents forfaits proposés par NRJ Mobile sont aussi en 5G // Source : NRJ mobile

Cette offre de NRJ Mobile est-elle une bonne affaire ?

En comparaison, le forfait Bouygues 100 Go est à 15,99 €. Ce forfait NRJ Mobile est donc une bonne affaire. Vous profiterez du même réseau de qualité à moindres frais, avec le premier mois qui vous est offert.

Enfin, vous aurez bien sûr la possibilité de vous y abonner en gardant votre numéro. La souscription à un nouveau forfait est simple et rapide grâce au numéro RIO (Relevé d’Identité Opérateur).

