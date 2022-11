[Deal du Jour] Alors que Pokémon Écarlate et Violet sont prévus pour le 18 novembre prochain, Nintendo commercialise une nouvelle Switch OLED aux couleurs de la célèbre saga. Celle-ci aborde de nouvelles couleurs, ainsi qu’une illustration de Miraidon et Koraidon, les mascottes du jeu.

Où trouver la meilleure offre sur cette Switch OLED Pokémon ?

La Nintendo Switch OLED aux couleurs de Pokémon Écarlate et Violet est en précommande jusqu’au 4 novembre prochain. La plupart des sites marchands la proposent autour de 350 €. Pour l’obtenir au meilleur prix, il faudra se tourner du côté de la Fnac qui la propose à 329,99 € ainsi que Boulanger, qui la propose au même tarif de 329,99 €.

C’est quoi, la Switch OLED ?

La Switch OLED représente le modèle haut de gamme de la console de Nintendo. Son design est exactement le même que la Switch originale. Néanmoins, la firme de Kyoto en a profité pour peaufiner les finitions de sa machine. Le plastique de la coque est moins lisse et plus agréable à prendre en main et les boutons sont mieux intégrés. Le principal intérêt de cette nouvelle Switch réside dans son écran OLED.

Plus grand de 0,8″, il permet de gagner en immersion en mode portable. La technologie OLED apporte une image plus nette, avec des noirs vraiment noirs, de meilleurs contrastes ainsi que de plus jolies couleurs et globalement, une meilleure visibilité sur le contenu affiché. L’OLED rend justice aux graphismes colorés et lumineux des jeux Nintendo. Et bien que la luminosité soit quelque peu en retrait lorsque la console est utilisée en extérieur, vous ne serez pas gêné si vous êtes en intérieur ou dans des endroits peu ensoleillés.

Moins nomade qu’une Switch Lite, plus aboutie qu’une Switch classique, elle n’est pour autant pas plus puissante que cette dernière. Cette Switch se destine donc à celles et ceux qui n’auraient pas encore la console de Nintendo et qui compte jouer autant en mode docké qu’en mode portable, pour profiter de son bel écran OLED.

Est-ce que cette édition Pokémon Écarlate et Violet vaut le coup ?

Si vous n’avez pas encore de Switch et que vous êtes fan des Pokémon, cette édition est la bonne occasion de se faire plaisir. La Nintendo Switch OLED Pokémon met en avant sur son dock Miraidon et Koraidon, les deux Pokémon principaux des jeux Écarlate et Violet. Les Joy Con ne sont pas en reste avec de nouvelles teintes aux couleurs du jeu et de jolis motifs apposés. Pour les amateurs de Pokémon, cette version de la Switch est une jolie proposition, à la fois élégante et suffisamment geek.

Pokémon Écarlate et Pokémon Violet sont les deux nouveaux volets de la franchise Pokémon. L’aventure se passe dans un monde ouvert où vous pourrez y chasser plein de nouveaux Pokémon. Toujours développé par Game Freak, le jeu sera disponible à partir du 18 novembre.

