Pouvoir alimenter ses appareils en électricité depuis n’importe où : voici la promesse des générateurs solaires Jackery. Et pour ses 10 ans, le constructeur organise un grand concours.

Connaissez-vous Jackery ? Cette marque californienne qui fête aujourd’hui ses 10 ans est l’une des leaders sur le marché des stations électriques et des générateurs solaires. Des produits particulièrement intéressants pour celles et ceux qui recherchent la vie au grand air, mais avec de quoi recharger son smartphone et son laptop.

À l’occasion de ce dixième anniversaire, Jackery dispense un généreux concours. Avec à la clé un générateur solaire d’une valeur de 1 699 euros.

À quoi peut bien servir une station électrique Jackery ?

Il ne faut pas confondre une simple batterie d’une station électrique Jackery. Si les appareils du constructeur californien possèdent bien des prises USB, ils ont toutefois une capacité (et une taille) beaucoup plus importante. Elles permettent ainsi de vivre en totale autonomie, en y branchant un frigo ou un chauffage par exemple.

Source : Jackery

Vous l’aurez compris, les stations électriques ciblent d’abord celles et ceux qui aiment vivre au grand air, dans un camion aménagé ou au camping. Mais on peut y trouver bien d’autres usages. Avec un tel appareil, vous pouvez bricoler depuis le fond de votre jardin ou de votre garage en souterrain, voire alimenter un pique-nique en extérieur le temps d’une soirée d’été. C’est bien plus écologique et silencieux qu’un groupe électrogène qui fonctionne à l’essence, puisque les produits Jackery peuvent se recharger grâce à des panneaux solaires.

Jackery dispose de plusieurs références dans son catalogue. Comment se différencient-elles ? C’est d’abord une histoire de puissance et de capacité.

Jackery Générateur solaire 1000 : le compact

Le Générateur solaire 1000 de Jackery est le bon compromis entre compacité et puissance. Vendue avec deux panneaux solaires SolarSaga de 100 W, elle est capable de se recharger entièrement en 8 heures avec l’énergie du soleil.

Ce modèle est surtout facilement transportable. Son poids n’excède pas les 10 kilos, et la poignée intégrée permet de la balader plutôt aisément. Un poids plume pour le genre donc, qui embarque tout de même une batterie de 1 000 watts. Jackery indique que son générateur peut faire tourner un mini-frigo pendant 17 heures, ou bien un téléviseur durant 13 heures.

Le Générateur solaire 1000 de Jackery // Source : Jackery

Des appareils que vous pouvez brancher sur les nombreuses sorties du Générateur solaire 1000 de Jackery. Il comprend :

deux prises 230V (courant alternatif) pour les appareils domestiques ;

deux ports USB-A compatibles Quick Charge 3.0 ;

deux ports USB-C compatibles Power Delivery ;

une prise type allume-cigare.

Le Générateur solaire 1 000 est affiché au prix de 1 799 euros sur Amazon.

Jackery Générateur solaire 1000 Pro : la version revisitée

Comme pour les smartphones, les générateurs solaires ont eux aussi ont le droit à leur version Pro. Quelles différences avec la version classique ? Si la capacité de 1 000 watts et les différentes sorties sont les mêmes, ce n’est pas le cas de la charge de la batterie.

Branché à une prise domestique, le Générateur solaire 1000 Pro n’a besoin que d’un peu de moins de deux heures pour être chargé entièrement. Contre 7 heures pour l’autre version. La version Pro est aussi livrée au choix avec deux panneaux solaires de 80 watts, ou 4 panneaux de 200 watts. Comptez respectivement 9 heures ou 2 heures de recharge avec ceux-ci.

Le Générateur solaire 1000 Pro de Jackery // Source : Jackery

Enfin, le Générateur solaire 1000 Pro se veut aussi plus durable. Jackery assure qu’il peut encaisser 1000 cycles de recharge sans diminution de la capacité de la batterie. La garantie s’allonge également, et passe de 2 à 3 ans.



Comptez 1 699 euros pour le modèle avec les deux panneaux solaires de 80 watts. Celui avec les quatre panneaux de 200 watts coûte logiquement plus cher, son tarif est fixé à 3 899 euros.

Jackery Générateur solaire 2000 Pro : la plus grande capacité

On le devine à son nom, le Générateur solaire 2000 Pro embarque lui une batterie de 2000 watts, soit deux fois plus volumineuses que les modèles précédents. Un gain considérable qui alimentera sans peine vos appareils lors de virées de plusieurs jours.

Une telle capacité peut aussi avoir un usage domestique en cas de panne de courant. Jackery annonce que ce générateur peut, par exemple, alimenter un grand réfrigérateur pendant un peu plus de trois heures.

Le Générateur solaire 2000 Pro de Jackery // Source : Jackery

Deux fois plus puissante, et donc deux fois plus lourde (19,5 kg) mais pas nécessairement deux fois plus longue à recharger. Sur une prise domestique, comptez 2 heures pour passer de 0 à 100 %.

Le Générateur solaire 2000 Pro de Jackery est disponible dans plusieurs configurations sur Amazon. On le trouve avec :

1 panneau solaire 200 watts au prix de 2 899 euros ;

2 panneaux solaires 200 watts au prix de 3 599 euros ;

6 panneaux solaires 200 watts au prix de 6 199 euros.

Logiquement, plus il y a de panneaux, plus le générateur se recharge rapidement avec l’énergie du soleil. Deux heures et demie suffisent lorsque six sont branchés.

Un générateur solaire de 1 699 euros à gagner

Pour ses 10 ans, et jusqu’au 9 novembre prochain, Jackery vous donne l’opportunité de remporter un Générateur solaire 1000 Pro avec deux panneaux solaires de 80 watts ainsi qu’un chauffage électrique Bosch.

Comment participer ?

Suivez @jackery.fr sur Instagram et likez la publication épinglée ;

laissez un commentaire en ajoutant les hashtags #Jackery10ans et #UnHiverPlusChaud.

Ce concours est réservé au résident français. Le nom des gagnants sera annoncé le 9 novembre. Vous aurez ensuite 24 heures pour vous signaler et partager vos coordonnées. Bonne chance !