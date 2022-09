Depuis 2012, Jackery propose des générateurs solaires à destination des campeurs et ceux qui vivent loin des réseaux. Avec le Jackery 1000 Pro, récemment présenté à l’IFA 2022, la marque américaine propose un produit doté de nombreux atouts, qui devrait ravir les vanlifeurs de tous poils.

Vivre sur les routes, loin de villes et de leurs turpitudes, n’est pas un concept nouveau. Il a toutefois rencontré un nouveau souffle ces dernières années et une certaine accélération depuis la crise sanitaire. Sur les réseaux sociaux comme sur YouTube, il est possible de croiser de plus en plus d’avatars de ce mode de vie, souvent regroupés sous l’égide du hashtag #vanlife.

Leur but ? Vivre plus simplement, voir du pays et surtout, respecter autant que possible l’environnement. Une envie de retourner aux choses simples qui ne rime pas avec la renonciation au confort. Ces nomades modernes sont aussi des technophiles avertis, ultra-connectés, qui ont besoin de pouvoir utiliser leur ordinateur ou bien leur smartphone, y compris au milieu de nulle part.

C’est là que Jackery intervient. Depuis une décennie, le constructeur propose des générateurs solaires taillés pour la vie au grand air, afin de rendre « accessible l’énergie verte partout sur Terre ». Une philosophie parfaitement illustrée par la dernière création de la marque, le Jackery 1000 Pro, présenté la semaine passée à l’IFA.

Peu encombrant, le Jackery 1000 pro s’installe facilement // Source : Jackery

Sécurité, autonomie, robustesse : les atouts du Jackery 1000 Pro

Avant même d’évoquer la fiche technique de ce générateur solaire, il est important de souligner son design. Bien conscient des contraintes imposées par la vie en itinérance, Jackery a misé sur l’efficacité et propose donc un générateur solaire compact, qui se range aisément, à l’arrière d’un van par exemple. Malgré un poids conséquent, avec ses 11,5 kg sur la balance, il demeure aisément transportable grâce à son faible encombrement (24 × 26,2 × 25,6 cm).

Il dispose en outre d’une poignée de transport capable de se replier pour ne pas gêner le stockage. Ce trait de design s’applique aussi aux différents modèles de panneaux solaires créés par Jackery, qui sont capables de se replier sur eux-mêmes pour prendre le moins de place possible.

Afin de résister aux aléas de la vie au grand air, les produits Jackery bénéficient aussi d’une résistance particulière : aux chocs pour le générateur (certification IK09 pour le générateur), à l’eau et à la poussière pour les panneaux solaires (IP67 pour le modèle SolarSaga 200 W et IP68 pour le SolarSaga 80W).

Rechargez le Jackery 1000 Pro en 1 h 48 grâce à ses panneaux solaireres SolarSaga 200W ou une prise de courant // Source : Jackery

Côté technique, le Jackery 1000 Pro s’avère tout aussi soigné. Pour commencer, il propose une excellente autonomie grâce à sa batterie de 1002 watts. De quoi stocker suffisamment d’énergie pour alimenter la plupart des appareils dont vous pourriez avoir besoin sur la route, et même assurer un brin de superflu pour votre confort. Sachez enfin que dans sa version Premium, à savoir celle qui comprend 4 panneaux solaires SolarSaga 200W, le Jackery 1000 Pro est même capable de se charger à 100 % en moins de deux heures, ce qui n’est pas un mince exploit.

Afin de protéger au mieux son générateur, et les appareils qui y sont connectés, Jackery a mis le paquet sur la sécurité. Ce générateur est équipé d’un système de contrôle des batteries d’accumulateur (ou BMS) dernier cri, pour éviter les accidents. Jackery indique que ce système de sécurité est identique à ceux que l’on retrouve sur les voitures électriques.

Tension, température, état de la charge ou des cellules, refroidissement : tout est monitoré avec précision. De quoi permettre au Jackery 1000 Pro de tenir une année entière en veille avec une charge de 80 %.

Un générateur solaire très complet pour vous accompagner dans vos escapades

Avec le Jackery 1000 Pro, Jackery propose un générateur solaire capable de répondre au moindre de vos besoins lors de vos expéditions. C’est pourquoi le constructeur l’a équipé de prises et ports capables d’accueillir une grande variété d’appareils. Au total, ce sont pas moins de six sorties qui vous attendent, réparties comme suit :

deux prises courant alternatif 230 V et 1000W (possible de pousser à 2000W au maximum) ;

une prise courant continu 12 V/10A ;

deux ports USB-C compatible avec le Power Delivery 100W (charge rapide) ;

un port USB-A compatible Quick Charge 3.0.

Les sorties courant alternatif, dites à ondes sinusoïdales pures, permettent d’ailleurs de garantir la protection des appareils qui y sont reliés, afin de prévenir les problèmes de surchauffe ou les courts-circuits intempestifs.

Branchez aisément tous les appareils dont vous avez besoin lors de vos expéditions dans la cambrousse // Source : Jackery

Grâce à toutes ces sorties, vous pourrez aisément relier au Jackery 1000 Pro la plupart des appareils dont vous pourriez avoir besoin. Selon les données du constructeur, ce générateur est capable d’alimenter un ordinateur portable pendant une douzaine d’heures, une cafetière pendant 1h30 ou encore un téléviseur pendant 13 heures.

Découvrez le générateur solaire Jackery 1000 Pro

En attendant la sortie du Jackery 1000 Pro, prévue pour la fin du mois, le constructeur a lancé une campagne de précommande dans la foulée de sa présentation à l’IFA. Deux packs sont disponibles.

Le pack Jackery 1000 Pro premium s’adresse en priorité aux usagers souhaitant tirer le meilleur parti de leur générateur. Il est livré avec 4 panneaux SolarSaga 200W. De quoi profiter pleinement de la charge rapide en 1 h 48 proposée par le Jackery 1000 Pro et être assuré de ne jamais manquer d’énergie. Ce pack très complet est disponible pour 3 899 euros.

Jackery 1000 Pro Premium // Source : Jackery

Le pack Jackery 1000 Pro 160W : ce pack est pour sa part destiné à des utilisateurs qui n’ont pas de gros besoins en énergie, et qui souhaitent économiser un peu de place. Le générateur est ici accompagné par deux panneaux solaires SolarSaga 80W, le dernier modèle en date du constructeur. Ces panneaux, plus compacts que leurs homologues 200W, sont capables de capter les rayons du soleil sur leurs deux faces, et disposent d’une mallette de rangement dotée d’un revêtement réfléchissant afin de maximiser la captation d’énergie. Ce pack est pour sa part vendu 1 699 euros.

Jackery 1000 Pro 160 W // Source : Jackery

Pour ne rien gâcher, Jackery propose en ce moment un bonus de précommande aux 300 premiers aquéreurs, sous la forme d’un sac de rangement et de transport capable d’accueillir le Jackery 1000 Pro.