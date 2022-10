[Deal du Jour] Amazon propose une réduction sur l’enceinte portable JBL Flip 6. La dernière née de la gamme Flip est puissante et robuste et offre un son de bonne qualité. Elle tombe pour la première fois sous les 100 euros.

C’est quoi, la promotion sur cette enceinte JBL ?

L’enceinte Flip 6 de la marque JBL est habituellement commercialisée autour de 125 €. Amazon propose actuellement le modèle bleu au prix de 97,64 €.

C’est quoi, cette enceinte Flip 6 de JBL ?

La Flip 6 est la dernière itération de la fameuse gamme d’enceintes nomades Flip de JBL. Son design et sa conception ne change que très peu par rapport au modèle précédent. Son gabarit et sa taille sont similaires et elle possède toujours sa forme cylindrique reconnaissable. La Flip 6, comme ses grandes sœurs, est une enceinte portable robuste. En plus de ses embouts en silicone pour amortir les chocs, elle s’accompagne de la certification IP67. Elle résiste donc à la poussière et à une immersion temporaire dans l’eau.

L’enceinte de JBL est dotée d’une connectivité Bluetooth 5.1 et vous pourrez connecter deux sources simultanément, grâce à la fonctionnalité multipoint. Elle n’est malheureusement pas dotée d’entrée mini-jack. Des boutons pour contrôler le volume, la lecture et l’appairage Bluetooth sont présents sur la face avant. Une application dédiée est aussi disponible sur iOS et Android. Dommage que cette dernière ne laisse que peu d’amplitude sur les réglages sonores.

La Flip 6 possède différents motifs et coloris // Source : JBL

Est-ce que la promo sur la JBL Flip 6 est une bonne affaire ?

Avec cette promotion, la Flip 6 est en ce moment au même prix que le modèle 5. C’est donc une excellente affaire. JBL propose une enceinte puissante et dynamique. L’audio est globalement bien équilibré malgré quelques imprécisions dans les basses qui se font sentir surtout à fort volume. Les aigus, quant à eux, possèdent un côté scintillant pas forcément agréable sur certaines pistes. Toutefois, à volume raisonnable, la Flip 6 délivre un son maitrisé doté d’un excellent rendu. Les timbres de voix sont clairs et audibles et le son se diffuse parfaitement.

Côté autonomie, la Flip 6 peut tenir une douzaine d’heures à 50 % de son volume maximal. C’est certes moins que la Flip 5, mais avec un haut-parleur et un amplificateur de plus, c’est une autonomie plutôt correcte. Enfin, l’enceinte de JBL s’accompagne d’une dragonne pour la transporter ou la suspendre.

