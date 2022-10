[Deal du Jour] La Galaxy Watch 5 est la dernière montre connectée de Samsung. Elle existe en modèle pro, mais c’est ici le modèle classique qui est proposé dans ce pack. L’offre inclut aussi une enceinte portable JBL GO 3.

C’est quoi, cette offre sur ce pack ?

Darty propose la Samsung Galaxy Watch 5 40 mm dans un pack avec la JBL GO 3. La Galaxy Watch 5 se trouve habituellement autour de 270 € et la JBL GO 3 autour de 30 €. Le pack est vendu au prix de 299 € et s’accompagne d’une offre de remboursement d’une valeur de 50 €. Vous devez d’abord commander le produit au prix de 299 €, puis le remboursement de 50 € s’obtient en suivant les étapes indiquées ici. Le prix du pack revient alors à 249 €.

C’est quoi, la Galaxy Watch 5 ?

La Samsung Galaxy Watch 5 est discrète, avec son petit format de 40 mm, ce qui la rend plutôt élégante une fois au poignet. Son écran AMOLED d’une diagonale de 1,2 pouce avec une définition de 396 × 396 pixels résiste aux rayures. WearOS avec l’interface One UI Watch habille la montre. L’interface est fluide et simple à utiliser, ce qui est un plus pour une montre connectée. Quelques ralentissements peuvent venir entacher l’expérience, mais pas au point de pénaliser l’utilisation. La Galaxy Watch 5 mesure ainsi la composition corporelle, contrôle la pression artérielle et la fréquence cardiaque et suit votre sommeil. Elle peut détecter presque une centaine d’activités sportives et dispose d’un GPS. Enfin, la Watch 5 s’équipe d’une batterie de 284 mAh pour une autonomie d’un peu plus d’une journée. Il faudra donc veiller à la charger tous les jours.

La Samsung Galaxy Watch 5 est discrète // Source : Samsung

Et la JBL GO 3 ?

L’enceinte portable JBL GO 3 est petite, idéale à transporter. Seulement trois boutons, deux pour le volume et un pour la lecture, sont présents. La GO 3 fonctionne en Bluetooth, depuis votre téléphone portable, votre tablette ou un ordinateur, pour cinq heures d’autonomie environ. En cas d’écoute au volume maximal, comptez une autonomie réduite de moitié. Elle est étanche à l’eau et à la poussière. Pour une enceinte ultra-compacte, les performances sonores sont d’excellente qualité, avec des graves profonds et des basses bien restituées. La précision et la définition sonore sont propres, malgré quelques saturations par moments. Pour une écoute intérieure, la JBL GO 3 fait du très bon travail. En extérieur cependant, n’espérez pas un son ample. Notez qu’elle est parfaitement adaptée aux petites mains des enfants.

L’enceinte portable JBL GO 3 // Source : JBL

