Connaissez-vous Therabody, une marque spécialisée dans les pistolets de massage ? À l’IFA de Berlin, nous avons pu essayer ses produits, qui se destinent notamment aux sportifs.

Dans les halls de l’IFA de Berlin, on croise beaucoup de montres et de bracelets connectés. La santé est plus que jamais un élément important pour les marques d’électronique, qui tentent toutes de s’immiscer sur ce marché en plein boom. Au milieu de ces milliers de montres, c’est une autre marque qui a attiré notre curiosité : Therabody.

Créée en 2009 sous l’identité de Theragun, l’entreprise américaine Therabody a un catalogue étonnant. Pistolet massage, appareils pour le visage, rouleurs vibrants, système de compression pour les jambes… Tous ses produits sont connectés et encombrants, ce qui est forcément intriguant. Que valent-ils ? Réponse après 30-40 minutes d’essai.

À @IFA_Berlin , on a essayé les machines de Theragun, dédiés aux sportifs et aux gens qui veulent se détendre. #IFA2022 pic.twitter.com/qoRoJ8aQo4 — Numerama (@Numerama) September 2, 2022

L’impression d’être un footballeur

Comme l’auteur de cet article, vous vous êtes peut-être déjà demandés à quoi servaient les sacs pour jambes dans lesquels se mettent les footballeurs après chaque match. Nous avons pu essayer les « RecoveryAir JetBoots », un coûteux dispositif commercialisé au tarif de 899 euros. Il est utilisé par plusieurs joueurs professionnels, comme Cristiano Ronaldo ou Kevin De Bruyne. Therabody a aussi un deal avec le Paris Saint-Germain, mais toutes ses stars n’utilisent pas ses produits (certains ont des partenariats avec la concurrence).

Les bottes de massage de Therabody. // Source : Numerama

À quoi servent les JetBoots ? Une fois enfilés et activés, ils commencent par vous masser à partir des pieds. Plusieurs niveaux de pression peuvent être sélectionnés puisque, globalement, leur seul et unique but est d’appuyer fort sur vos jambes en vous massant. La sensation est aussi étrange que relaxante, avec parfois l’impression d’avoir des jambes trop lourdes et de ne plus pouvoir marcher. Le tout est supposé améliorer la circulation du sang et, après un effort, aide à récupérer.

Que valent les JetBoots ? Difficile de vous donner un avis médical. En revanche, d’un point de vue du confort, c’est assez génial. À défaut de faire beaucoup de sport, je me verrais parfaitement les porter devant la télé tous les soirs. En sortant des jambières, je me sentais vraiment détendu.

Le pistolet à massage, la valeur sûre

A-t-on besoin de présenter les pistolets à massage, de plus en plus populaires ces dernières années ? Therabody est un des premiers à s’y être lancé et propose plusieurs versions de son Theragun, entre 299 et 599 euros (hors modèle mini, très restreint). Leur vraie force est leur poignée qui permet d’utiliser facilement le masseur sur n’importe quelle partie du corps, y compris l’arrière des jambes, sans se plier en quatre.

Cristiano Ronaldo est l’égérie de Therabody pour son pistolet masseur. // Source : Numerama

Jamais intéressés jusque-là par ce genre de technologies, notre rapide essai nous a donné envie d’en voir plus. Nous ne sommes pas certains que Therabody améliore vraiment l’état physique de ses utilisateurs, mais nous avons définitivement envie d’essayer d’autres appareils du genre.