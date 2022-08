Les nouveaux Reno 8, Reno 8 Lite et Reno 8 Pro, disponibles à partir de septembre 2022, sont les premiers smartphones du marché avec trois années de garantie constructeur. Avec ce changement, Oppo espère sans doute renforcer son image.

Si l’on ne se base que sur leurs fiches techniques, les nouveaux Oppo Reno 8 n’ont rien d’exceptionnel. Pas aussi éblouissants que le Oppo Find X5 Pro, sorti en début d’année, ces nouveaux smartphones mi-milieu de gamme, mi-haut de gamme visent un public jeune, qui pourrait se laisser tenter par leur design. Il faut dire que, sur cet aspect, les Oppo Reno 8 sont très réussis. L’intégration de leur module caméra au châssis, qui nous rappelle le Samsung Galaxy S22 Ultra, est parfaitement maîtrisée.

Pour se différencier, la gamme Reno 8 mise sur un autre aspect. Oubliez les deux années de garantie européenne que l’on trouve partout ailleurs (les constructeurs communiquent généralement sur une année, mais la loi les force à réparer gratuitement la seconde), Oppo propose aux propriétaires d’un Reno 8 trois années de garantie constructeur. C’est un changement que nous n’avions pas vu venir sur le marché du smartphone, accusé d’encourager le remplacement d’appareil.

Le dos du Oppo Reno 8 est vraiment réussi. // Source : Numerama

Oppo fait passer trois messages

À tort ou à raison, les constructeurs de smartphones sont souvent accusés d’encourager l’obsolescence programmée, alors que les enjeux environnementaux n’ont jamais été autant au cœur de l’actualité. On reproche aux marques de rendre la réparation d’un appareil compliqué pour donner envie à leurs clients de changer de smartphone. L’indice de réparabilité, obligatoire depuis le 1er janvier 2021, n’a pas encore vraiment amélioré les choses. Même si les smartphones les plus récents ont de meilleures notes, ce qui est bon signe.

Aujourd’hui, la loi offre deux années de garantie aux acheteurs d’un smartphone :

La première année est assurée par le constructeur. Peu importe l’endroit où vous avez acheté votre appareil, la marque doit prendre en charge sa réparation.

La seconde année est la responsabilité du vendeur. C’est à votre opérateur, à la boutique ou au site où vous avez acheté votre appareil de s’occuper de sa réparation en cas de problème. Certaines marques font des exceptions (il arrive qu’Apple accepte un iPhone acheté ailleurs que sur son Apple Store), mais rien ne les oblige à le faire.

Le haut-parleur de votre Reno 8 ne fonctionne plus dans 2 ans et demi ? Oppo le remplacera. // Source : Numerama

Le coup de génie d’Oppo est ici. En proposant trois années de garantie constructeur, la marque chinoise réussit à faire passer plusieurs messages :

Le premier est écologique . Les smartphones Oppo ne sont pas jetables.

. Les smartphones Oppo ne sont pas jetables. Le second concerne la fiabilité de la marque, qui répare ses produits.

de la marque, qui répare ses produits. Le troisième rassure celles et ceux qui trouvent les réparations trop compliquées. Pas besoin d’aller à la boutique d’achat, on peut téléphoner à Oppo qui s’occupe de tout.

Cette initiative peut-elle inspirer d’autres marques ? À l’heure où l’écologie est devenue un axe fort de communication, espérons que oui. On imagine qu’Oppo proposera d’autres produits avec trois années de garantie dans le futur. Bien sûr, rien ne dit que la marque honorera sa promesse… On aimerait y croire, mais aura-t-elle toutes les pièces des Reno 8 en stock dans deux ans et demi ?

Si vous souhaitez en savoir plus sur les Oppo Reno 8, commercialisés entre 449 et 799 euros, nous vous encourageons à lire l’article de nos confrères de Frandroid.