[Deal du jour] L’opérateur Cdiscount mobile propose quatre forfaits mobiles tous plus intéressants les uns que les autres. Du forfait 40 Go à 4,99 € par mois au forfait 100 Go à 9,99 € par mois. Seul bémol : il y aura écrit « Cdiscount » dans la barre de votre smartphone 😅.