Premier arrêt : Windows. Le service de messagerie du groupe Meta vient de lancer une nouvelle application native, qui se connecte directement à votre compte WhatsApp sans vous déconnecter de votre smartphone. Fini l’interface web basée sur un QR Code.

Quels sont les deux points communs entre WhatsApp et iMessage ? Ils sont tous les deux très populaires et difficiles d’accès.

Depuis sa création, WhatsApp est une application de messagerie très fermée. Liée au smartphone de son utilisateur, elle n’est pas accessible depuis n’importe quel autre machine grâce un identifiant et un mot de passe, comme les autres services concurrents (Messenger, Snapchat, Instagram, Telegram…). En conséquence, il est très compliqué d’accéder à ses conversations depuis un ordinateur, une tablette ou le smartphone de quelqu’un d’autre. Un vrai point faible, qui rend l’utilisation de WhatsApp très compliquée pour celles et ceux qui ont plusieurs appareils. Bonne nouvelle, il y a enfin du changement.

WhatsApp sur le Microsoft Store. // Source : Capture Numerama

Enfin une vraie application sur Windows, bientôt sur macOS

Si vous froncez les sourcils en lisant cet article, c’est peut-être parce que vous utilisez WhatsApp sur votre PC ou votre Mac depuis plusieurs années. Qu’est-ce qui va changer ? À peu près tout. Pour faire simple, la version de WhatsApp actuellement disponible sur Windows et Mac est une « reader-app ». Elle permet d’accéder aux conversations présentes sur son smartphone, mais elle ne fonctionne que si le smartphone est à proximité ou connecté à Internet. Il ne s’agit que d’une « télécommande » basée sur une vue web.

La nouvelle application WhatsApp, déjà disponible sur Windows, est une application native. Le contenu est chargé localement, ce qui lui permet d’apparaître beaucoup plus rapidement. Ensuite, elle se connecte directement aux serveurs de WhatsApp, et non plus à votre smartphone à distance. Quelqu’un vous a volé votre appareil ? Vous pourrez accéder à vos conversations depuis votre PC Windows. Sur macOS, une bêta est en cours de test.

Prochaine étape : quatre appareils en même temps

Une fois WhatsApp émancipé de son smartphone hôte, que va-t-il se passer ? Selon WABetaInfo, un site spécialisé, l’application de messagerie devrait permettre à quatre appareils d’être connecté à un même compte simultanément. Une nouvelle qui devrait réjouir les propriétaires de deux smartphones (comme l’auteur de cet article, qui en a marre de ne pouvoir se connecter à WhatsApp que sur un seul de ses appareils). Après Windows et macOS, les versions Android et iOS devraient être les prochaines capables de gérer l’authentification par identifiant et mot de passe. Bravo à WhatsApp, qui devient petit à petit une vraie application de messagerie.