Moins connues que les services dédiés aux avions, les applications de suivi en temps réel du trafic maritime sont pourtant très efficaces et bien développés. Elles permettent d’identifier un navire, mais également de mettre en lumière les déplacements énergivores de certains milliardaires dans leurs yachts.

Les services de suivi des avions en vol existent depuis bien longtemps, fondés sur des données publiques exploitées par les services de régulation du trafic aérien. Ces applications et sites web, investis par les passionnés d’aéronautique ou les parents inquiets de savoir si leurs enfants sont bien arrivés à destination, ont récemment émergé d’une manière très différente : des militants écologistes et citoyens les utilisent pour pointer du doigt l’usage déraisonné des jets privés, notamment par les milliardaires.

Elon Musk en a fait les frais début 2022, et, dernièrement, le PDG de Total a été pris à voler dans son jet pour aller à une conférence dans laquelle il demandait aux Françaises et aux Français de faire des efforts. En juillet 2022, c’est Kylie Jenner qui a été moquée pour son trajet californien de 17 minutes en jet privé, provoquant une série d’articles sur l’ire des milliardaires ne souhaitant plus être traqués dans les airs.

Le sujet met en lumière plusieurs réflexions intéressantes, allant de l’intérêt collectif à la rationalité de l’usage des avions personnels, quand des lignes publiques existent, en passant par le droit à la vie privée des classes les plus aisées. Ce qui est peu évoqué en revanche, c’est la possibilité d’utiliser des outils similaires pour le trafic maritime. Et de suivre des yachts comme on suivrait des jets.

MarineTraffic, le trafic maritime en temps réel

L’équivalent de FlightTracker pour les bateaux s’appelle MarineTraffic. Le site montre les bateaux qui font route en mer et qui ont émis leur position. Une légende permet de trier les types de vaisseaux, du bateau de plaisance au navire de croisière en passant par le fret ou les bateaux de pêche.

Une carte en temps réel du trafic maritime // Source : Capture d’écran Numerama

En version gratuite, le site ne permet pas d’associer un bateau à son propriétaire, mais si l’on connaît le nom d’un bateau appartenant à une personne, on peut tout à fait le taper dans la barre de recherche et le site le trouvera pour vous. En cherchant le yacht d’un multimillionnaire, fondateur d’une entreprise de protéines américaines, on sait qu’il se trouve au port de Fort Lauderdale et que sa position a été mise à jour 7 minutes auparavant. Pour une soixantaine d’euros par mois, MarineTraffic permet à qui le souhaite de débloquer des informations sur les bateaux, comme le nom du propriétaire ou du constructeur.

SuperYachtFan, la base de données payante sur les yachts

Flemme de faire des recherches sur les noms des yachts possédés par vos milliardaires favoris ? Si ces quelques secondes de googleing vous rebutent, SuperYachtFan vend pour une centaine d’euros une base de données complète, répertoriant tous ces navires, avec de nombreuses informations — moteurs, designer, propriétaire, longueur, constructeur, prix…

Il suffira ensuite de les repérer dans un outil comme MarineTraffic pour les localiser et suivre leurs itinéraires.

En alternative gratuite, Forbes édite un Yacht Tracker plutôt complet.

Les comptes Twitter qui suivent les yachts

Les comptes Twitter se sont pour le moment spécialisés dans le suivi des jets privés. L’impact symbolique est plus fort, par rapport au yacht qui semble d’un autre temps. Mais au moins deux comptes Twitter se sont spécialisés dans le suivi de yachts, avec une attention toute particulière à ceux possédés par des oligarques.