Après avoir mené la vie dure aux éditeurs de publicités, Apple va en ajouter. Sur la page d’accueil de l’App Store, il y aura bientôt des suggestions sponsorisées.

Surprise du vendredi soir, Apple a annoncé le 29 juillet 2022, par le biais de trois médias ultra-spécialisés (9to5mac, MacRumors et AppleInsider), qu’elle prévoyait d’ajouter de nouveaux emplacements dédiés à la publicité sur l’App Store. Une annonce étonnante, dans le sens où les publicités sur l’App Store n’ont jamais fait l’unanimité (d’abord parce que ça ne ressemble pas à Apple, ensuite parce que les recommandations sont souvent mauvaises) et qu’Apple, ces derniers mois, a plutôt déclaré la guerre au marché de la publicité. On imagine qu’en choisissant trois sites qui lui sont historiquement favorables, Apple a volontairement tenté d’éviter les critiques.

De nouvelles pubs sur l’App Store, où exactement ?

En 2016 aux États-Unis, puis en 2018 en France, Apple a timidement ajouté des bandeaux publicitaires sur l’App Store. Seulement accessibles depuis l’onglet « Recherche », ces emplacements suggèrent des contenus sponsorisés aux utilisateurs d’iPhone et iPad.

Vous recherchez « Twitter » ? Il est possible qu’un logiciel qui vous permette d’accéder au réseau social ait payé pour apparaître en premier (ou l’inverse, Twitter est souvent passé devant les petites applications de cette façon). Cette pratique a souvent étonné les utilisateurs, sans toutefois nuire à l’expérience. Économiquement, on imagine que les développeurs s’y retrouvent autant qu’Apple.

Les publicités actuellement affichées sur l’App Store, au 1er août 2022. // Source : Captures Numerama

Dans un futur proche, ces applications sponsorisées vont débarquer dans deux nouveaux endroits :

En page d’accueil de l’App Store, dans l’onglet « Aujourd’hui », la deuxième carte proposera une application sponsorisée (avec un fond bleu). Si vous avez opté pour, Apple vous proposera une app susceptible de vous plaire parmi celles qui ont payé pour ça.

Quand vous irez sur la fiche d’une application, il y aura tout en bas de l’écran une publicité vers une autre application susceptible de vous plaire. Apple prévient néanmoins qu’un Facebook ne pourra pas viser publiquement la fiche de TikTok. La sélection est plus fine.

Captures d’écran fournies par Apple à 9to5mac. // Source : 9to5mac

Le double discours d’Apple sur la publicité

Cet ajout de publicités sur l’App Store a quelque chose d’ironique, dans le sens où Meta, Snap et Twitter se plaignent tous des dégâts qu’Apple a causés sur leurs chiffres d’affaires, en empêchant leurs applications d’obtenir des informations sur leurs utilisateurs. Pour rappel, depuis avril 2021, Apple incite les propriétaires d’iPhone et d’iPad à refuser le suivi publicitaire. Cette option a fait perdre des milliards de dollars à certains rivaux de l’entreprise, qui dépendent des publicités ciblées.

Bien sûr, il est important de rappeler que l’ajout de publicités sur l’App Store n’a pas grand-chose à voir avec cette histoire. Apple, par défaut, propose aux utilisateurs de l’App Store de ne pas voir de publicités ciblées (et continuera de le faire). Les pubs de l’App Store risquent de vous embêter si vous détestez les contenus sponsorisés, mais elles ne violent en rien les règles d’Apple.