Le constructeur de robot-aspirateur Roborock a annoncé début juillet 2022 un nouveau venu dans sa gamme : le Roborock S7 Pro Ultra. Ce modèle (très) haut de gamme est désormais à la vente. Pour son lancement, il a droit à une grosse réduction immédiate de 250 euros.

La semaine dernière, Roborock annonçait l’arrivée d’un nouvel aspirateur-robot au sein sa large gamme : le Roborock S7 Pro Ultra. Un appareil haut de gamme, armé des toutes dernières technologies de la marque et d’une station de vidage capable de le maintenir en autonomie pendant 7 semaines.

Le Roborock S7 Pro Ultra dans sa station de vidage.

Aussitôt annoncé, aussitôt commercialisé, le Roborock S7 Pro Ultra est aujourd’hui disponible chez Geekbuying. Pour ce lancement, Roborock propose une jolie réduction immédiate de 250 euros sur cet aspirateur. Il est en effet vendu 949 euros jusqu’au 17 juillet prochain. Après cette date, il sera vendu à son prix d’annonce, soit 1 199 euros.

Le Roborock S7 Pro Ultra sera également disponible dans les prochains jours sur Amazon, au prix de 949 euros.

Quelles sont les promesses du Roborock S7 Pro Ultra ?

Le Roborock S7 Pro Ultra, c’est la rencontre d’un aspirateur-robot très performant avec une station de vidage complète qui lui confère une énorme autonomie.

Côté aspirateur, le robot est en fait un Roborock S7 à la puissance d’aspiration améliorée. Autrement dit, c’est un aspirateur intelligent, doté d’un télémètre laser pour pouvoir scanner son environnement, et de nombreux capteurs pour éviter les obstacles, meubles ou escaliers qui se dressent sur sa route.

Le Roborock S7 Pro Ultra est un appareil vraiment pratique si vous avez des animaux de compagnie chez vous.

Performant et intelligent

C’est surtout au niveau de l’aspiration que Roborock a musclé son nouveau modèle. De 2 500 Pa (Pascal, l’unité de pression) sur le Roborock S7, on passe ici à 5 100 Pa en mode maximal. Cette aspiration, associée à une brosse centrale en caoutchouc et deux brosses latérales rotatives, est la garantie d’un ménage très efficace.

Le S7 Pro Ultra lave aussi le sol grâce à la serpillière située à l’arrière de l’appareil. Roborock promet que ce nettoyage est l’un des plus efficaces du marché grâce à son système sonique pouvant aller jusqu’à 3 000 vibrations par minute. Notez que l’un des capteurs de l’aspirateur repère quand l’appareil passe sur un tapis et relève automatiquement la serpillière pour ne pas l’asperger.

À tout cela, il faut ajouter :

une batterie capable d’aspirer et de laver jusqu’à 300 m²;

la possibilité de contrôler l’appareil via une application ou à la voix;

la visualisation la carte de votre logement

une mémoire d’éléphant capable de retenir jusqu’à 4 étages différents.

Une station de vidage pour réduire… la corvée de vidage

Reste que de bons aspirateurs-robots, Roborock savait déjà en faire avant ce S7 Pro Ultra. La principale innovation de ce nouveau modèle, c’est surtout sa station de vidage et de rechargement.

Relativement imposante, cette station comporte une base sur laquelle l’aspirateur-robot vient recharger ses batteries. Mais au-dessus de cette base se trouvent trois gros bacs.

Le premier et le plus gros, retient dans un sac jusqu’à 2,5 litres de poussière. Une contenance qui lui assure de collecter jusqu’à 7 semaines de poussières.

Les deux autres sont des bacs d’eau. L’un, pour recharger en eau propre l’aspirateur quand il passe la serpillière…

et l’autre pour évacuer l’eau usée retenue dans le bac et dans la serpillière quand le robot a fini le ménage.

La station de vidage comporte trois bacs. Les deux à gauche sont pour l’eau et le plus imposant est pour les déchets.

Cette station de vidage et de recharge est la principale plus-value du Roborock S7 Pro Ultra. C’est elle qui va se charger des tâches les plus pénibles quand on possède un aspirateur-robot, à savoir : le vider et le remplir toutes les semaines. Avec cette station, c’est une corvée que l’on ne fait plus qu’une seule fois par mois, voire moins.

Le Roborock S7 Pro Ultra à 949 euros jusqu’au 17 juillet seulement

Puissant, autonome, pratique, le Roborock S7 Pro Ultra fait aujourd’hui partie des robots-aspirateurs les plus polyvalents du constructeur chinois. Un appareil résolument haut de gamme au prix tout aussi haut de gamme : 1 199 euros.

Pour son lancement, et jusqu’au 17 juillet prochain, Roborock baisse le prix de son nouvel aspirateur avec une réduction immédiate de 250 euros. Vous pouvez donc le trouver à 949 euros chez Geekbuying.

L’aspirateur est expédié depuis des entrepôts situés en Pologne. Une fois la commande passée, comptez une semaine au plus pour le recevoir chez vous.

