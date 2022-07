Référence dans le milieu des aspirateurs-robots, Roborock vient d’annoncer la sortie prochaine du S7 Pro Ultra. Un aspirateur très haut de gamme qui vise l’efficacité et l’autonomie maximale.

Annoncé il y a tout juste quelques jours, le S7 Pro Ultra de Roborock embarque toutes les dernières innovations du milieu des aspirateurs-robots. Il dispose d’une station de recharge multifonction et autonettoyante, d’un système de navigation autonome et intelligent ou encore d’une recharge plus rapide. Objectif : faire en sorte que l’utilisateur s’en occupe le moins possible. Petit tour du propriétaire.

Une seule station pour tout nettoyer

Remplir le réservoir de l’aspirateur, vider le bac à poussière ou nettoyer les serpillières sont autant d’opérations de maintenance qu’il faut effectuer sur son aspirateur robot habituellement. Des tâches d’autant plus pénibles que l’on choisit généralement de prendre un aspirateur-robot… pour ne pas avoir à s’en occuper.

Le Roborock S7 Pro Ultra profite d’une aspiration de 5100 Pa. // Source : Roborock.

Avec son Roborock S7 Pro Ultra, le constructeur supprime ces étapes contraignantes en assurant, via sa station de recharge multifonction, le nettoyage des serpillières de l’aspirateur tout en effectuant la vidange et le remplissage de son bac à eau.

Cette station de vidage a été le centre de l’attention de Roborock. C’est elle qui permet au S7 Pro Ultra d’être aussi autonome. Elle accueille un bac à poussière de 2,5 litres, dans lequel on place un sac, qui permet de collecter jusqu’à 7 semaines de poussières.

Les deux bacs d’eau – l’un pour l’eau propre et l’autre pour l’eau sale – sont présents pour alimenter l’aspirateur-robot en eau propre pour passer la serpillière et récupérer l’eau sale provenant du nettoyage de la serpillière quand il a fini le ménage.

Quant à la charge de l’aspirateur, Roborock promet une charge rapide et complète en moins de 4 heures, pour une autonomie d’une heure et demie de nettoyage ensuite.

Une force d’aspiration conséquente

Cette station de nettoyage peut être comparée à un stand de F1 pour l’aspirateur-robot, le véritable athlète qui va se charger du ménage. Dans le cas du S7 Pro Ultra, Roborock a grandement amélioré son aspiration par rapport aux aspirateurs de la génération précédente.

Le Roborock S7 classique, sorti l’année dernière, tout comme une bonne majorité des aspirateurs robot, propose une aspiration maximale de 2500 Pa. Ici, avec une force de 5100 Pa, les saletés qui se coincent dans le passage du collecteur n’ont aucune chance d’en réchapper.

Le Roborock S7 Pro Ultra reconnait les différentes surfaces et s’adapte en conséquence. // Source : Roborock.

Pour amener tous types de particules dans le collecteur, le S7 Pro Ultra complète cette aspiration avec deux types de brosses : une rotative latérale pour les poussières coincées dans les coins et une brosse en caoutchouc, sous l’appareil, plus efficace qu’une brosse à poil pour récupérer les saletés dans le bac de collecte.

Enfin, à l’arrière de l’appareil se trouve une serpillière, pour finir de nettoyer le sol, qui est capable de se relever de 5 mm en fonction de la présence ou non d’un tapis. L’aspirateur robot est en effet équipé d’un scanner LIDAR (télémètre laser) permettant de détecter dans chaque pièce quels sont les objets présents, et à quel type de sol l’appareil a affaire.

Et si vous disposez d’une maison à plusieurs étages, le Roborock S7 Pro Ultra est également capable de les discerner et d’adapter son parcours en fonction de l’étage auquel il se trouve (et surtout de ne pas chuter bêtement dans les escaliers).

Un aspirateur autonome qui fait sa vie, sans vous

La cartographie de votre logement, réalisée automatiquement par l’aspirateur, peut être complétée via l’application officielle de Roborock (disponible sur Google Play et l’App Store). Elle permet non seulement de visualiser la carte de son logement, pièces par pièces, mais il est possible d’ajouter les meubles que l’application aurait oubliés et des zones dans lesquelles l’aspirateur ne doit pas se rendre.

Le Roborock S7 Pro Ultra se contrôle depuis l’application. // Source : Roborock.

L’application permet également d’effectuer le ménage en votre absence. Il est ainsi possible de programmer un planning de nettoyage quand vous le souhaitez. Choisissez l’heure et le jour et le tour est joué.

Vous n’en pouvez de plus programmer autant de nettoyage que vous le souhaitez sur une seule journée (ceux qui ont un chat adepte de la dispersion régulière de sa litière dans votre logement feront bon usage de cette option).

Dernier atout de l’application et non des moindres : vous pouvez adapter la puissance d’aspiration et de délivrance de l’eau en fonction de la pièce à nettoyer. La cuisine est souvent plus sale que la salle de bains ? Mettez le paquet dans cette pièce de vie et économisez en aspiration sur la salle de bains. C’est à vous de choisir !

Le Roborock S7 Pro Ultra disponible dès le 7 juillet sur Amazon

Le dernier-né de la firme chinoise sera disponible dès la semaine prochaine, le 7 juillet, sur Amazon. Sa période de lancement est le meilleur moment pour le commander, car il bénéficiera d’une réduction intéressante. Au lieu d’être vendu à son tarif habituel de 1199 euros, du 7 au 17 juillet, il passera exceptionnellement à 949 euros. Une belle économie de 250 euros.

