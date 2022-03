Une « offensive hivernale » commence en France ce 31 mars 2022. Elle doit s’accompagner de chutes de neige, concernant de nombreuses régions le 1er avril. Mais comment peut-on avoir, en France, de la neige à cette période ?

Le mois de mars 2022 s’achève avec une baisse brutale des températures en France. Et une invitée à laquelle on ne s’attendait pas vraiment arrive : la neige ! Jeudi 31 mars au soir, une « offensive hivernale » débute en France, prévient Météo France. Elle commence au nord du pays et doit s’étendre à d’autres régions dans la journée du vendredi 1er avril.

Le service de météorologie qualifie cet épisode neigeux de « notable pour la saison ». Météo France prévoit que « sur l’ensemble de l’épisode, une hauteur de neige de 3 à 5 centimètres est attendue, voire localement 5 à 10 centimètres ». 1 à 3 centimètres pourraient notamment tomber à Paris — mais il est peu probable que la neige tienne en surface.

Le rythme météorologique actuel peut sembler surprenant. Juste après le début du printemps le 20 mars, des températures agréables avaient été enregistrées : localement, on avait pu relever une température maximale allant jusqu’à 24°C en France. Le début de la semaine du 28 mars a, lui, été marqué par une chute importante du mercure.

Carte élaborée par Météo France. // Source : Via Twitter @VigiMeteoFrance

Une « goutte froide » venue du pôle nord

La cause de ce changement est une « goutte froide » (de l’air venant des pôles) en provenance de l’Arctique, a rappelé le 30 mars François Gourand, prévisionniste à Météo-France, à l’occasion d’une conférence de presse à laquelle a assisté Numerama. Ce « toboggan d’air froid » doit passer au-dessus de la France, du nord-ouest vers le sud — en se réchauffant très peu.

L’arrivée de cet air polaire froid à haute altitude n’est cependant pas suffisante pour expliquer un tel épisode de neige en cette saison, précise Gaétan Heymes, ingénieur prévisionniste à Météo France, sur Twitter. « S’il n’y avait que cela, on observerait plutôt des giboulées. L’épisode neigeux, remarquable pour la saison, va s’organiser en bordure ouest d’un creusement de petite échelle, qui va rabattre l’air doux, organisant et accentuant les précipitations », détaille l’expert.

L'épisode neigeux remarquable pour la saison va s'organiser en bordure ouest d'un creusement de petite échelle, qui va rabattre l'air doux, organisant et accentuant les précipitations. Illustration avec IFS 0z. La salve principale débute jeudi soir par l'extrême nord. pic.twitter.com/PhctZtatJG — Gaétan Heymes (@GaetanHeymes) March 30, 2022

La neige peut faire son apparition en avril

Comme l’ont rappelé plusieurs prévisionnistes, le printemps est une saison de contrastes. « La neige peut toujours faire son apparition » au mois d’avril : Météo France a ainsi rappelé que plusieurs épisodes neigeux sont survenus à cette période de l’année par le passé. 3 centimètres avaient été constatés à Paris, et 20 à 30 centimètres dans la Somme et l’Oise, du 6 au 8 avril 2008. Des chutes de neige s’étaient aussi produites à Rouen, Dijon, Langres ou Besançon en 2021 — et, de manière générale, il avait fait froid en France début avril 2021.

« Le coup de froid tardif avec neige en plaine demain [ndlr : 1er avril] est remarquable, mais pas inédit pour un mois d’avril », complète Gaétan Heymes. Le spécialiste indique que la journée la plus froide devrait être le 1er avril, « avec en moyenne 9°C à l’échelle du pays, soit un déficit de près de 6°C ». Le record de fraicheur en journée pour un mois d’avril s’est produit le 11 avril 1986 : la température maximale n’avait alors pas excédé 6°C (on est donc au-dessus de ce niveau en avril 2021).

« Ce qui est inédit par contre, c’est l’absence totale de journée ‘fraiches’ en février-mars, caractérisées par un indicateur quotidien de température maximale inférieur à 10°C. À la tendance de fond climatique s’ajoute cette année une récurrence météo anticyclonique, sèche et ensoleillée », poursuit Gaétan Heymes.

Le retour à la normale devrait être prévu pour les journées de mardi 5 et mercredi 6 avril, selon les précisions apportées par François Gourand le 30 mars.