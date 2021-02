Silence, il neige !

Cela ne vous aura pas échappé, que vous l’ayez vu par la fenêtre ou du fond de votre lit dans des stories Instagram : il neige à nouveau en France ! Difficultés pour circuler, vigilance orange neige, plan grand froid… ces événements reviennent régulièrement.

Si la neige est aussi tombée près de chez vous, vous avez peut-être constaté des changements autour de vous : il y a moins de gens dans les rues, les passants avancent doucement par peur de tomber (spoiler : n’oubliez pas la technique du pingouin), les voitures roulent au ralenti, des batailles de boule de neige se déclenchent à l’improviste… et l’environnement sonore est moins bruyant, plus étouffé qu’à l’accoutumée. Le monde semble plus calme.

Ce n’est pas qu’une impression, et il y a plusieurs raisons à cela.

Tout d’abord, pas besoin d’être un détective pour le remarquer : la neige entraîne des changements dans les habitudes, et certaines sources de bruit disparaissent. Il y a moins de gens dans les rues (surtout quand elle tombe), mais aussi moins de véhicules à moteur, à cause des difficultés à circuler. À Paris, par exemple, par sécurité, les lignes de bus sont souvent les premières à être arrêtées. Les motos et scooters sont aussi beaucoup moins nombreux, et les voitures ne roulent plus qu’à 30 km/h. Par ailleurs, de nombreuses régions concernées par la neige ont limité les axes principaux à 80 km/h.

La neige absorbe les ondes sonores

Mais il y a aussi une explication scientifique, qui relève de l’acoustique. « Quand la neige tombe, elle absorbe les ondes sonores », expliquait Bernadette Woods Placky, météorologiste américaine, à Mashable en 2015. Les ondes sonores circulent normalement de deux manières : soit par l’air directement, soit en se reflétant sur des surfaces. Plus la surface est dure, mieux le son sera transporté ; or, la neige est une surface bien plus molle que le béton ou l’eau, par exemple. Par ailleurs, il y a beaucoup d’air stocké entre les flocons de neige : ces bulles d’air absorbent les vibrations sonores, et, comme elles sont bloquées entre les flocons, elles ne les réfléchissent pas.

Et quand la neige tombe ? D’abord, les flocons diffusent les ondes sonores dans tous les sens, et le bruit « se perd » autour de nous. De plus, la neige fait très peu de bruit en tombant, contrairement à la pluie : les flocons de neige, étant peu denses, tombent plus lentement vers le sol. L’impact étant plus doux, le son est quasiment inaudible. Lors d’une tempête de neige, c’est d’ailleurs l’action vent qui crée le bruit parfois très fort, et non les flocons de neige.

Eh oui, malheureusement, à mesure que la neige fond ou qu’elle se solidifie, l’effet est inversé. Profitez du calme.

Article publié initialement le 07 février 2018 et mis à jour le 10 février 2021

