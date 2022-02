Activer et utiliser Mon Espace Santé : le guide pas à pas

« Mon Espace Santé » vient d’être lancé officiellement. Vous allez pouvoir y référencer vos informations médicales et y échanger avec les professionnels de santé qui vous suivent. Voici comment cela fonctionne pour activer l’espace et pour démarrer sa prise en main.

Le nouveau carnet de santé numérique, Mon Espace Santé, est dorénavant actif. Des millions de mails et de courriers vont être envoyés aux Français et aux Françaises, entre le 3 février et le 28 mars, pour fournir un code d’ouverture et les principales étapes. Vous aurez également la possibilité de vous opposer à l’activation de ce compte (mais attention, le délai sera de 6 semaines après réception du mail ou du courrier, avant l’activation automatique).

Vous pouvez également décider de ne pas attendre de recevoir le message pour activer Mon Espace Santé. Comment activer ce compte ? À quoi servent les outils ? Comment s’y retrouver au début ? On vous guide dans les premiers pas avec ce cahier de santé numérique.

Comment activer mon compte Mon Espace Santé

Rendez-vous sur le site officiel de Mon Espace Santé.

Que vous vouliez l’activer ou vous y opposer, cliquez sur « Activer mon espace santé », le premier bouton qui apparaît en haut du site, puis sur le bouton commencer.

Première étape d’inscription : le code provisoire et les informations de carte vitale. // Source : Capture d’écran

Si vous n’avez pas encore reçu votre courrier ou mail de notification, vous n’avez pas encore de code provisoire. Mais il suffit d’en générer un. En bas, cliquez sur « générer un code provisoire ».

Renseignez vos informations de carte vitale qui seront demandées.

Au bout de ce processus, vous recevrez le code par SMS ou par mail selon ce que vous avez choisi.

Pour générer un code provisoire d’activation. // Source : Capture d’écran

C’est sur la page suivante que vous avez le choix d’activer l’espace ou de vous opposer à la création du compte. Pour la suite de ce pas à pas, considérons que vous avez cliqué sur « J’active mon espace santé ».

C’est à ce stade que vous pouvez vous opposer ou activer le compte. // Source : Capture d’écran

Vous devez dès lors créer votre compte, démarche classique où il vous faut saisir un identifiant (pseudonyme ou non) et un mot de passe. À ce stade, c’est fait : votre compte Mon Espace Santé est créé.

Prendre en main Mon Espace Santé

Lors de votre toute première connexion (via l’écran d’accueil du même site), Mon Espace Santé vous demandera de premières informations de base : votre taille, votre poids, ainsi que vos maladies et sujets de santé — c’est-à-dire vos antécédents médicaux ou conditions médicales actuelles. Remplir ces informations est facultatif, vous pouvez « passer » ces questions.

De premières infos sont à renseigner à la première connexion. // Source : Capture d’écran

Cette première étape ne remplit pas intégralement votre profil de santé. Afin de compléter entièrement votre dossier si vous le souhaitez, il faut vous rendre dans l’onglet « Profil médical » situé en haut. Vous verrez alors, sur la gauche, toute une série de sous-rubriques : maladies, traitements, hospitalisations, allergies, vaccinations, etc.

Les sections du profil de santé

La section des « mesures » permet de suivre leur évolution. Chaque valeur que vous y entrez est enregistrée, puis vous pouvez les mettre à jour. Ces valeurs sont datées, ce qui permet de retracer les changements dans le temps (et aux professionnels de santé autorisés d’avoir accès à cette évolution chronologique).

Toutes les valeurs à remplir dans le dossier médical. // Source : Capture d’écran

La section « Entourage et volontés » permet de renseigner les personnes à contacter en cas d’urgence, et d’y exprimer formellement vos souhaits de fin de vie (notamment pour le don d’organes).

Une section importante pour le suivi est « professionnels de santé », puisqu’elle permet d’y lister tous les médecins qui vous suivent : médecin traitant, mais aussi allergologue, cardiologue, kiné, psychiatre, etc.

Les « pièces administratives », situées tout en bas de la rubrique du dossier médical, vous permettent d’ajouter tous les documents qui peuvent être utiles pour certaines consultations et démarches, comme votre carte d’identité, carte de groupe sanguin. C’est à distinguer de la rubrique « Documents », qui se veut plus large.

Synthèse du profil de santé

Pour générer un fichier PDF téléchargeable et imprimable de votre profil de santé dans son intégralité, cela se déroule dans cette même rubrique : cliquez sur « continuer » dans le petit cadre « Synthèse de mon profil » en haut à droite.

Pour obtenir la synthèse du dossier médical. // Source : Capture d’écran

Les documents

La rubrique des documents, disponible dans le menu du haut, permet d’avoir à disposition l’intégralité des pièces de votre parcours médical, en les ajoutant au fur et à mesure. Les pièces administratives y sont automatiquement listées.

Lorsque vous activez votre espace santé, vous n’y verrez actuellement qu’un seul document ajouté automatiquement : le certificat de vaccination covid.

La partie Documents permet d’ajouter des ordonnances et autres fichiers de suivi. // Source : Capture d’écran

L’espace documents peut s’enrichir de votre propre fait. En cliquant sur « ajouter un document », vous pouvez y mettre d’anciennes feuilles de soin, des ordonnances, des résultats de biologie, des radios et échos, des certificats médicaux, divers comptes-rendus. Des documents peuvent aussi y être automatiquement ajoutés lorsque les professionnels de santé vous transfèrent ces éléments. Par exemple, l’attestation de vaccination covid y a été automatiquement ajoutée par l’Assurance maladie.

Pour chaque document, vous pouvez décider si les professionnels de santé accrédités y ont accès, ou bien si seulement vous-même y avez accès (ainsi que le médecin qui l’a chargé en premier lieu).

La confidentialité de chaque document peut être changée. // Source : Capture d’écran

La messagerie de Mon Espace Santé

Dès l’instant où vous avez activé votre Espace Santé, une adresse mail individuelle a été activée : [numéro]@patient.mssante.fr. Le mail des professionnels de santé prend le format [prénom].[nom]@medecin.mssante.fr. Seul un professionnel de santé peut démarrer un échange via la messagerie.

Confidentialité et paramètres

Il est possible de choisir quels professionnels de santé autoriser ou bloquer. Ainsi, seuls ceux autorisés auront accès à votre Espace Santé — ceux qui sont bloqués n’y auront pas du tout accès. Pour paramétrer cela, cliquez sur votre nom en haut à droite, puis sur « Paramètres », puis sur « Confidentialité ».

Vous pouvez autoriser ou bloquer des professionnels de santé. // Source : Capture d’écran

Lorsque vous venez d’activer votre compte, cet endroit est normalement vide. Vous ne pouvez agir que sur des comptes de professionnels avec qui vous avez déjà été en contact.

Cette même section « confidentialité » permet d’autoriser l’accès à votre dossier médical en cas d’urgence, par exemple en cas de prise en charge par le SAMU.

Vous rencontrez un problème particulier en utilisant Mon Espace Santé ? Une fonctionnalité crée une difficulté au quotidien ? Cela a posé un problème lors de la communication avec un professionnel de santé ? N’hésitez pas à nous écrire votre témoignage : [email protected]