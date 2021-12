Dans quelques heures, le télescope spatial James Webb partira pour toujours.

On y est : c’est le 25 décembre 2021, le télescope spatial James Webb va quitter la Terre. Direction, l’espace profond, à 1,5 million de kilomètres de la Terre. À une telle distance, on ne reverra plus jamais l’observatoire. Celui-ci vit donc ces derniers instants sur Terre. Le vol est prévu à 13h52 (heure de Paris), grâce à une fusée Ariane 5, depuis le centre spatial guyanais.

Beaucoup a déjà été dit sur le télescope spatial James Webb, y compris dans nos colonnes. À quelques heures du lancement, vous avez encore le temps de vous (re)-plonger dans nos sujets expliquant l’importance de ce nouvel observatoire pour les astronomes, mais aussi son caractère innovant grâce à un miroir segmenté, avec une géométrie en forme de nid d’abeille.

Alors en attendant le décollage, c’est l’occasion de profiter de quelques photos sous licence libre que la Nasa vient de partager sur son compte Flickr.

Ariane 5 en photos, avant le départ James Webb

La fusée est sur le pas de tir, au centre spatial guyanais. // Source : Bill Ingalls

L’observatoire spatial ira se placer à 1,5 million de km de la Terre. On ne le reverra plus jamais. // Source : Bill Ingalls

Le télescope James Webb est dans la coiffe, tout en haut de la fusée. // Source : Bill Ingalls

Vue sur un carneau, une tranchée qui sert à évacuer le et de la fusée au moment du décollage. // Source : Bill Ingalls