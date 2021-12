Prévu pour le 18, 22, 24 décembre, le décollage de James Webb est finalement pour le 25 (enfin, normalement)

Le télescope spatial James Webb a désormais une nouvelle date de lancement : le 25 décembre 2021. À moins d’un énième report inattendu.

L’improbable coup de théâtre a eu lieu. Alors qu’en début de semaine, tous les signaux étaient au vert pour le lancement de la mission James Webb, donnant le sentiment que cette fois plus rien ne pourrait retarder l’envol du télescope spatial, la météo est venue s’en mêler. La mauvaise nouvelle est alors tombée : il n’y aura aucun décollage le 24 décembre 2021.

« En raison de conditions météorologiques défavorables au spatioport européen de Guyane française, le vol VA256 destiné à lancer le télescope spatial James Webb — initialement prévu le 24 décembre — est reporté », a annoncé Arianespace le 21 décembre sur Twitter. L’entreprise a pour rôle de s’assurer que l’observatoire spatial quitte bien la Terre à bord de la fusée Ariane 5.

Nouvelle date de lancement pour James Webb : le 25 décembre 2021

La bonne nouvelle, toutefois, c’est que ce décalage est pour une fois très limité : le tir est remis au lendemain, le 25 décembre. La fenêtre de lancement se situe entre 13h20 et 13h52 (heure de Paris), a précisé Arianespace. C’est un excellent horaire pour celles et ceux se trouvant en France métropolitaine et qui désirent assister en direct au décollage.

Autre bonne nouvelle à noter : l’Agence spatiale européenne a indiqué dans un message du 21 décembre que la revue d’aptitude au lancement s’est déroulée avec succès. En conséquence, a ajouté Arianespace, le déploiement d’Ariane 5 peut avoir lieu et la chronologie avant le grand départ peut être enclenchée. En attendant, le lanceur comme l’observatoire spatial sont en sécurité.

Le miroir de James Webb est particulièrement sublime avec sa géométrie en nid d’abeille. // Source : NASA’s Goddard Space Flight Center

Reste toutefois une question : cette date du lancement sera-t-elle maintenue ? On finit par en douter, tant les reports se sont succédé.

Il faut se souvenir qu’il a été question d’un lancement d’abord durant la deuxième moitié des années 2000, puis en 2013, 2014, 2018, 2019, 2020 et 2021, avec parfois des décalages successifs la même année, notamment en 2021, avec des reports à mars, septembre et décembre. Et dans la dernière ligne droite, ont été évoquées les dates du 18, 22, 24 et maintenant 25 décembre.

Ces aléas dans le planning pourraient toutefois se finir sur une touche tout à fait féérique : après toute cette aventure dans ce programme spatial, la perspective de voir le télescope James Webb partir le jour de Noël offre une petite touche poétique à la mission. Et c’est pour les astronomes du monde entier une sorte de cadeau de Noël. Quel autre meilleur jour que le 25 pour cela ?