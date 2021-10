La Nasa et SpaceX ont convenu d'une date pour le décollage de la mission Crew-3. Ce sera le 30 octobre 2021. Quatre astronautes partent pour un séjour long dans l'ISS.

À vos agendas. Le décollage de la mission habitée SpaceX Crew-3 aura lieu le samedi 30 octobre à 8h43 (heure de Paris). L’agence spatiale américaine vient de partager ce calendrier actualisé le 30 septembre, sous réserve de conditions météorologiques favorables. Une fenêtre de repli sera disponible en cas de besoin le lendemain, dimanche 31 octobre, à 08h21 (toujours heure de Paris).

La mission Crew-3 partira avec quatre astronautes

La mission Crew-3 porte sur le transfert de quatre astronautes à bord de la Station spatiale internationale (ISS) pour un séjour long de six mois. Elle mobilisera pour cela une fusée Falcon 9 fournie par SpaceX, qui décollera du centre spatial Kennedy, en Floride. Une fois suffisamment éloignée de la Terre, la capsule Crew Dragon de SpaceX prendra le relai pour les ultimes manœuvres jusqu’à arrimage.

Quatre astronautes se trouveront à bord. Il y a trois membres de la Nasa, deux hommes et une femme, tous de nationalité américaine : Raja Chari, Thomas Marshburn et Kayla Barron. Le dernier voyageur, Matthias Maurer, est Allemand et porte les couleurs de l’Agence spatiale européenne. Ce sera le premier voyage dans l’ISS pour Matthias Maurer, Raja Chari et Kayla Barron.

Raja Chari occupera la fonction de commandant de bord dans le Crew Dragon — même si tout est globalement automatisé et sous la supervision de SpaceX, ce qui allège la charge de travail de l’équipage. Tom Marshburn et Kayla Barron seront respectivement pilote et spécialiste de mission. Quant à Matthias Maurer, il sera lui aussi spécialiste de mission sur Crew-3.

Sur place, les membres de Crew-3 côtoieront pendant quelque temps la mission russe Soyouz MS-19, qui doit arriver début octobre 2021, mais aussi l’équipage de Crew-2, qui sera encore présent jusqu’à la première quinzaine de novembre. D’ailleurs, ces nouveaux arrivants seront tous sous le commandement de Thomas Pesquet : en effet, le Français prend ses nouvelles fonctions à partir du 4 octobre.

