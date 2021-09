La mission BepiColombo va s'approcher à 200 kilomètres de Mercure dans la nuit du 1er au 2 octobre 2021. Il s'agira du premier survol de cette planète pour la sonde, qui a besoin de ce type de manœuvres pour se satelliser autour de Mercure.

La sonde BepiColombo s’approche de Mercure, son objectif final. La mission d’exploration de la planète la plus proche du soleil, lancée en 2018, va connaître un événement important début octobre 2021 : son tout premier survol de Mercure. Ce survol aura lieu précisément dans la nuit du 1er au 2 octobre, à 1h35 du matin (heure française).

Jamais encore la sonde ne s’est autant approchée de Mercure. Son dernier survol marquant d’une planète avait eu lieu au cours de l’été : le 10 août, BepiColombo s’était approchée de Vénus à 550 km de distance, un jour après un passage de Solar Orbiter. Avant cela, il avait déjà fallu survoler Vénus en octobre 2021 et frôler la Terre en avril 2020, afin de se propulser vers le centre du système solaire.

La mission est composée de deux orbiteurs, MPO (Mercury Planetary Orbiter) de l’ESA et MMO (Mercury Magnetospheric Orbiter) de la JAXA. L’institut des sciences spatiales et astronomiques (ISA) de la JAXA a justement publié, le 22 septembre 2021, une animation permettant de mieux se rendre compte de ce à quoi devrait ressembler le survol du 2 octobre.

La planète Mercure est vue depuis la mission. Avant le passage le plus rapproché, à 200 km de Mercure, la planète apparaît entièrement plongée dans l’ombre — seul un fin croissant est éclairé. Lorsque BepiColombo commence à s’en éloigner, l’autre face de l’astre est visible, quasiment intégralement éclairée. Une vue du dessus apparaît aussi en bas à gauche, tout au long de l’animation.

BepiColombo is finally approaching Mercury, with our Mercury Magnetospheric Explorer “MIO” @JAXA_MMO onboard ! This is the first Mercury swing-by, where we will pass Mercury at an altitude of 200km at 08:35 JST on October 2, 2021 ! Stay tuned for the first glimpse of the planet 👀 pic.twitter.com/cIz25a03kb

— JAXA Institute of Space and Astronautical Science (@ISAS_JAXA_EN) September 22, 2021