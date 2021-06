SpaceX doit mettre en orbite un satellite GPS de nouvelle génération. Le lancement est à suivre en direct le 17 juin.

Le lancement Starlink en résumé

Quoi ? L’envoi du cinquième satellite GPS de nouvelle génération ;

L’envoi du cinquième satellite GPS de nouvelle génération ; Quand ? Le 17 juin 2021, à un horaire qui reste à déterminer ;

Le 17 juin 2021, à un horaire qui reste à déterminer ; Où ? Au centre spatial Kenny, en Floride ;

Au centre spatial Kenny, en Floride ; Que verra-t-on ? Le décollage de la fusée Falcon 9.

Quelle est la mission ?

Depuis la fin des années 70, les États-Unis entretiennent une constellation de satellites qui permettent de se géolocaliser au sol — c’est le fameux GPS, pour Global Positioning System. Seulement, ce réseau vieillit avec le temps : depuis les années 80, on dénombre plus de trente engins retirés du service. Il a donc fallu les remplacer régulièrement avec des exemplaires plus modernes.

C’est exactement le sens de la mission que doit accomplir SpaceX le 17 juin prochain. La société américaine doit déployer en orbite un nouveau satellite GPS, de la génération dite GPS block III. Son nom de code ? GPS-III 5, car il s’agit du cinquième engin de cette gamme à rejoindre l’orbite terrestre, aux alentours de 20 200 kilomètres d’altitude — Galileo, lui, se situe vers les 23 000 kilomètres.

Aujourd’hui, il y a quatre satellites de la génération GPS-III qui sont opérationnels : trois d’entre eux ont été envoyés par SpaceX, les 22 décembre 2018, 30 juin 2020 et 5 novembre 2020. Le quatrième de cette liste a été déployé par une société concurrente, la coentreprise United Launch Alliance, qui regroupe Boeing et Lockheed Martin. Le tir a eu lieu le 22 août 2019.

« Ce satellite fait partie d’une constellation de satellites de nouvelle génération, dotée d’une technologie de pointe améliorée », commente le centre spatial Kennedy. Plus précisément, les dix satellites GPS-III qui sont prévus doivent proposer une précision métrique, voire moins dans certaines circonstances et pour certains usages. Les signaux, par ailleurs, doivent être moins sensibles aux tentatives de brouillage.

Comme à son habitude, SpaceX va mobiliser une fusée Falcon 9 pour assurer la mission. Il est à noter que le premier étage de la fusée a déjà servi en novembre 2020 lorsqu’il fallait mettre sur orbite le satellite GPS-III 4. En parallèle, SpaceX procédera à la récupération automatique du premier étage du lanceur avec une barge déployée au large des côtes américaines. La routine.

Quand le décollage a lieu ?

Le décollage est planifié pour le 17 juin 2021, à un horaire qui est encore indéterminé. Il est à noter que le départ survenant en Floride, il y a six heures de décalage par rapport à la France métropolitaine. Le 12 juin, SpaceX a indiqué que la mise à feu statique de sa fusée Falcon 9 s’est déroulée normalement. Cette étape vise à s’assurer du bon comportement du lanceur avant le jour J.

Falcon 9 static fire complete—targeting Thursday, June 17 for launch of GPS III-5 from SLC-40 in Florida — SpaceX (@SpaceX) June 12, 2021

Comment suivre le lancement en direct ?

Le lancement sera retransmis directement sur le site officiel de SpaceX. Il pourra être suivi directement ci-dessous une fois que la vidéo sera intégrée à l’article.

Partager sur les réseaux sociaux Tweeter Partager Partager Partager redditer

La suite en vidéo