SpaceX va mettre en orbite un satellite GPS de nouvelle génération. Un lancement à suivre en direct dans la nuit du 5 au 6 novembre.

Le lancement Starlink en résumé

Quoi ? La mise en orbite d’un satellite GPS de nouvelle génération ;

Le 6 novembre 2020, à 00h24 (heure de Paris) ; Où ? Au centre spatial Kenny, en Floride ;

Au centre spatial Kenny, en Floride ; Que verra-t-on ? Le décollage de la fusée Falcon 9.

Quelle est la mission ?

SpaceX a la responsabilité de déployer en orbite un nouveau satellite de positionnement. Il s’agit d’un satellite GPS de nouvelle génération, appelée bloc III — son nom de code est SV04, pour Space Vehicule n°4. Il s’agit donc du quatrième engin du genre à être déployé dans l’espace, après les missions de décembre 2018, août 2019 et juin 2020. SpaceX a géré deux de ces trois tirs.

La mise en orbite de satellites GPS entre dans le cadre du programme de renouvellement régulier du système de positionnement par satellite, qui a vu le jour dans les années 70 sous l’égide des États-Unis. Les USA doivent répondre à deux nécessités : remplacer les satellites hors d’usage et déployer des appareils beaucoup plus performants, avec une précision de plus en plus fine de la géolocalisation.

Pour assurer ce décollage, SpaceX mobilise une fusée Falcon 9. Comme d’habitude, la société procédera à la récupération automatique du premier étage de la fusée. Il doit atterrir en principe sur une barge déployée dans l’Atlantique, au large des côtes de Floride. Il reste à voir si la société tentera aussi de rattraper au vol les deux parties de la coiffe de la fusée, qui sert à protéger le satellite.

Quand le décollage a lieu ?

SpaceX a fait savoir le 1er novembre que la mise à feu statique de son lanceur était bouclée, pour s’assurer qu’il fonctionne correctement. La fenêtre de tir est fixée au 5 novembre, depuis la base de lancement de Cap Canaveral, aux USA. Le tir surviendra à 18h24, heure locale. En France métropolitaine, il sera 00h24, le 6 novembre. Une possibilité de repli existe pour le 6 novembre, à 18h20 (7 novembre, à 00h20 en France).

Static fire test complete – targeting Thursday, November 5 for Falcon 9 launch of GPS III-4 from SLC-40 — SpaceX (@SpaceX) November 1, 2020

Comment suivre le lancement en direct ?

Le lancement sera retransmis directement sur le site officiel. Il peut être suivi directement ci-dessous avec la vidéo intégrée.

