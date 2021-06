Vous connaissez peut-être Y-Brush, la brosse à dents de conception française qui promet un nettoyage complet de la bouche en 10 secondes. Mais que vaut-elle face à des produits similaires mais moins chers ? La réponse se trouve dans la brosse et les matériaux utilisés.

Le marché des brosses à dents automatiques n’est pas si nouveau que cela. Une rapide recherche sur Amazon ou même AliExpress nous donne de nombreux résultats, avec des produits qui sont parfois vendus autour de 10 euros seulement. Dans ce cas, comment justifier le prix de 124,99 euros de Y-Brush ? La société française utilise en fait une technologie complètement différente, et cela compte beaucoup pour l’efficacité du brossage.

Comment fonctionne une brosse à dents automatique comme Y-Brush

Comme le nom l’indique, les brosses à dents automatiques vous promettent un nettoyage complet et rapide, sans que vous ayez à brosser vous-même les dents. Avec Y-Brush, la brosse reprend une forme en Y et enveloppe toute la rangée de dents supérieure ou inférieure. Cette même brosse repose ensuite sur un moteur à vibrations soniques, qui va la faire vibrer et donc frotter d’abord toutes vos dents du haut en même temps, puis celles du bas. C’est ce qui permet d’obtenir un brossage uniforme sur toutes les dents un temps record.

C’est d’ailleurs grâce à ce nettoyage complet que Y-Brush promet un brossage de dents complet en 10 secondes seulement. En effet, toutes les dents d’une même arcade sont lavées simultanément, ce qui permet de gagner mécaniquement beaucoup de temps. On retrouve ainsi le nettoyage de 5 secondes par dent que les dentistes recommandent.

Brosses à dents automatiques : nylon ou silicone ?

Si vous désirez utiliser une brosse à dents automatique, vous avez le choix entre deux types de brosses : celles composées de fils en nylon, ou alors celles avec des picots en silicone. Bien choisir le matériau de sa brosse n’est pas si anodin, car l’efficacité du brossage n’est pas la même.

Sur les brosses à dents automatiques à petit prix, vous ne trouverez que des brosses avec des picots en silicone. Lorsque la brosse est bien conçue, elle n’a aucun problème à couvrir toutes les dents et donc bien nettoyer la couronne. Toutefois, les picots en silicone sont trop épais pour bien nettoyer la zone interdentaire, cette zone très fine que l’on trouve entre deux dents. Et c’est un problème, puisque les caries apparaissent souvent à cet endroit, qui est naturellement moins accessible que les parties visibles d’une dent.

Pour sa brosse, Y-Brush a choisi d’utiliser des filaments en nylon, similaire à ceux des brosses à dents traditionnelles. Ces filaments sont 30 fois plus fins que des picots en silicone, et peuvent donc plus facilement nettoyer en profondeur toutes les zones de la mâchoire. De plus, le nylon est plus abrasif que le silicone, offrant ainsi un meilleur nettoyage de la plaque dentaire.

Y-Brush a par ailleurs mené sa propre enquête, comparant l’efficacité des brosses en silicone et en nylon. Pour ce test, la société a utilisé une brosse à dents en silicone, ainsi que son modèle avec des filaments en nylon. C’est à l’aide d’un révélateur de plaque dentaire que Y-Brush admet que la brosse à dents en silicone n’obtient pas les résultats escomptés. La brosse en nylon, elle, propose de bien meilleurs résultats et parvient à éliminer presque entièrement le révélateur de plaque dentaire.

Y-Brush : la brosse à dents automatique française

En choisissant le nylon plutôt que le silicone, Y-Brush s’est tourné vers le matériau le plus efficace pour sa brosse à dents automatique. Mais la société a également soigné le reste de l’expérience, notamment en proposant trois différents modes de brossage :

un mode doux qui dure 15 secondes ;

un mode standard qui dure 10 secondes ;

un mode intensif qui dure 5 secondes.

Si Y-Brush vous laisse le choix, c’est justement pour que l’utilisateur s’habitue à ce nouveau type de brossage. En termes de sensation, il ressemble beaucoup à ce que les brosses à dents électriques soniques proposent, et cela peut être déroutant. Il est conseillé de commencer avec un brossage doux, le plus léger, afin d’apprivoiser cette nouvelle méthode de brossage. Au fil de l’utilisation, vous pourrez alors vous tourner vers les autres modes de brossage, qui sont plus rapides. Ces trois modes offrent néanmoins le même niveau de nettoyage, mais simplement avec une intensité — et donc une durée — différente.

La brosse à dents de Y-Brush suit d’ailleurs les recommandations des dentistes puisque les filaments en nylon frottent les dents avec un angle de 45°. Les dents ainsi que la limite gingivale sont alors nettoyées efficacement. Enfin, Y-Brush vous recommande également de mâchouiller et de faire pivoter la brosse dans votre bouche lors du nettoyage. Grâce à ces gestes, les dents sont nettoyées sous plusieurs angles, même les molaires au fond de votre mâchoire.

Y-Brush : des promotions sur les packs

Avec sa promesse d’un brossage de dents efficace et rapide, Y-Brush se place comme une excellente alternative aux brosses à dents électriques traditionnelles. Les prix affichés par Y-Brush sont d’ailleurs similaires à ces brosses haut de gamme. D’autant que la boutique officielle de la marque propose plusieurs promotions sur ces packs.

Le pack Y-Brush solo qui comprend un manche, une brosse, un câble USB et un support de rangement est à 129,99 euros (au lieu de 134,98 euros)

qui comprend un manche, une brosse, un câble USB et un support de rangement est à 129,99 euros (au lieu de 134,98 euros) Le pack Y-Brush all inclusive qui comprend un manche, une brosse, un câble USB, un support de rangement, un applicateur de dentifrice et un sac de transport est à 139,99 euros (au lieu de 154,96 euros)

qui comprend un manche, une brosse, un câble USB, un support de rangement, un applicateur de dentifrice et un sac de transport est à 139,99 euros (au lieu de 154,96 euros) Le pack Y-Brush duo all inclusive avec un manche, deux brosses, un câble USB, un support de rangement, un applicateur de dentifrice et un sac de transport est à 169,98 euros (au lieu de 184,95 euros)

Si vous avez seulement besoin de l’essentiel, le pack Y-Brush start avec un manche, une brosse, un câble USB est lui affiché à 124,99 euros.