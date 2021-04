Elon Musk a attiré toute l'attention sur Neuralink en dévoilant la vidéo d'un singe jouant une partie de Pong par la pensée. C'est impressionnant, oui. Mais sa communication très enthousiaste ne doit pas faire oublier les énormes défis techniques que les interfaces cerveau-machine continuent de poser.

En parfait showman, Elon Musk a de nouveau réussi à attirer toute l’attention sur la dernière avancée d’une de ses sociétés. « Un singe joue à Pong avec son esprit », a-t-il tweeté le 9 avril, partageant une vidéo YouTube. On y voit, en effet, l’animal en train de jouer une partie de Pong par la pensée, grâce à une interface cerveau-machine développée par sa société Neuralink, qui fabrique ce type d’implants cérébraux.

La vidéo est impressionnante, d’autant que l’animal est sacrément doué. Le commentateur dans la vidéo précise que, durant la phase d’entraînement, le singe de neuf ans, baptisé Pager, utilisait un joystick et recevait de la purée de banane lorsqu’il marquait des points.

Cette phase d’entraînement a permis au dispositif conçu par Neuralink de distinguer quelles zones cérébrales étaient activées lors des différentes commandes gestuelles du singe. Une fois ces données récoltées, les scientifiques ont pu déconnecter complètement le joystick : l’interface était alors à même de comprendre quel mouvement le singe souhaitait effectuer en analysant ses signaux cérébraux.

Elon Musk en a remis une couche sur Twitter : « Les premiers produits Neuralink, permettront à une personne paralysée d’utiliser son smartphone par la pensée plus vite qu’une personne avec ses doigts. »

First @Neuralink product will enable someone with paralysis to use a smartphone with their mind faster than someone using thumbs

— Elon Musk (@elonmusk) April 9, 2021