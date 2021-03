Le rover martien a annoncé qu'il s'apprêtait à larguer une pièce, ce qui va lui permettre de bientôt commencer sa mission.

« Je me prépare à larguer le couvercle qui protège mon système de prélèvements », a annoncé le compte Twitter de Perseverance, le rover de la Nasa. Publié le 12 mars en fin d’après-midi, le tweet vous propose aussi de regarder un essais de largage grâce à une vidéo, enregistrée lorsque le robot était encore sur Terre. Les images sont impressionnantes, et permettent de mieux se rendre compte de la structure imposante du rover. Surtout, ce tweet nous annonce une très bonne nouvelle : les expérimentations vont enfin pouvoir commencer.

I’m getting ready to drop the cover that protects my sampling system. Watch this practice “belly pan” drop from when I was back on Earth : pic.twitter.com/yXkTvVfunF

— NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) March 12, 2021