Le rover Perseverance de la Nasa a commencé à rouler sur Mars. La Nasa a également fait savoir que les recherches pour trouver un lieu où poser l'hélicoptère Ingenuity, attaché sous son ventre, sont entamées.

Perseverance est désormais mobile sur Mars : la Nasa lui a fait parcourir ses premiers mètres le 5 mars 2021. Ce n’est que le début du périple, lors duquel l’agence spatiale prévoie de faire rouler l’astromobile sur de plus grandes distances régulièrement (de 200 mètres, voire davantage). Le rover continue de rouler et en profite pour commencer à chercher l’endroit où il déposera Ingenuity (ou Mars Helicopter Scout), le drone pour l’instant fixé sous son ventre.

« J’ai continué à rouler pour repérer un endroit où je déposerai l’hélicoptère martien, si la zone est certifiée comme zone de vol. Jusqu’ici, il y a environ 70 mètres de traces de roue derrière moi », a tweeté l’agence spatiale sur le compte @NASAPersevere le 9 mars 2021. La publication contient une superbe image des traces laissées par les roues du rover à la surface de Mars.

I’ve continued driving to scout a spot where I’ll drop off the Mars Helicopter, if the area gets certified as a flight zone. So far, about 230 feet (70 meters) of wheel tracks behind me.

See my latest location : https://t.co/uPsKFhW17J pic.twitter.com/tlPvnlK8Qt

— NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) March 8, 2021