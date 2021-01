SpaceX lancera 60 nouveaux satellites Starlink dans la journée du 20 janvier. Le décollage pourra être suivi en direct et en ligne.

Ce sera la première mission de l’année pour Starlink, nom donné par SpaceX à son projet de déployer une constellation de satellites dont le rôle est de fournir un accès à Internet aux personnes dans des régions mal desservies en infrastructures télécoms terrestres ou qui en sont dépourvues. Il s’agit de la dix-septième mission Starlink. Presque un millier de satellites Starlink sont déjà en orbite autour de la Terre.

Envisagé initialement pour 2020, le démarrage commercial de Starlink devrait avoir lieu en 2021 aux États-Unis. Les projets à l’international pour ce service sont en revanche plus flous. Un test en bêta fermée a été initié l’an dernier et selon les premiers indices sur les performances du réseau satellitaire, le débit pourrait atteindre 100 Mbit/s — suffisant pour voir plusieurs vidéos en haute définition en même temps.

L’automne dernier, il a aussi été question du prix d’accès à un tel service. À l’époque, il était avancé qu’un abonnement à Starlink serait facturé 99 dollars par mois à un client, d’après un courrier électronique du service d’accès à Internet par satellite. Cependant, il est aussi question d’acheter un kit de connexion spécifique, facturé à hauteur de plusieurs centaines de dollars.

La fusée Falcon 9 qui sera utilisée lors de ce tir inclut des éléments qui ont déjà été utilisés pour des vols précédents. Ainsi, le premier étage a déjà servi à sept reprises ‘quatre missions Starlink, le premier vol de démonstration Crew Dragon en mars 2019, une mission RadarSat en juin 2019 et une mission SXM-7 en décembre 2020. Par ailleurs, une moitié de coiffe a déjà servi à une mission Starlink et l’autre, à deux.

SpaceX prévoit de faire atterrir le premier étage de la fusée sur un bateau doté d’une plateforme adaptée. Le navire sera au large des côtes de Floride, dans l’Atlantique.

Prévu au départ pour le lundi 18 janvier, puis pour le mardi 19 janvier, la toute première mission de l’année pour Starlink est maintenant attendue pour le mercredi 20 janvier, à 8h02, heure locale. Compte tenu du décalage horaire, il sera alors 14h02 en métropole. Ce report a été décidé pour permettre à SpaceX de conduire des inspections supplémentaires avant le décollage de la fusée Falcon 9, mais aussi à cause de la météo.

To allow additional time for pre-launch inspections, now targeting Wednesday, January 20 at 8:02 a.m. EST for launch of Starlink

— SpaceX (@SpaceX) January 19, 2021