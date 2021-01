La NASA et SpaceX vont faire revenir une des deux capsules spatiales Dragon arrimées à la Station spatiale internationale. Le cargo finira sa course dans l'océan Atlantique. L'évènement peut être suivi en direct.

Il s’agit de faire revenir sur Terre une capsule Dragon construite et opérée par SpaceX. Il s’agit de prime abord d’un évènement anodin pour une société américaine spécialisée dans l’aérospatial qui assure depuis 2012 au profit de la NASA le ravitaillement régulier de la Station spatiale internationale. Néanmoins, cette opération revêt un caractère un peu particulier cette fois.

En effet, SpaceX a pour la première fois de son histoire arrimé deux vaisseaux spatiaux Dragon à l’ISS. Le premier est arrivé mi-novembre et il s’agissait d’une mission habitée. Le second s’est ajouté à la superstructure spatiale en décembre, avec à bord des vivres, des expériences scientifiques et du matériel, comme les pièces de rechange. Cette situation a duré quelques semaines.

La capsule habitable, qui a transporté quatre astronautes, va rester greffée à l’ISS, au cas où il faudrait évacuer tout l’équipage. Par contre, le vaisseau en version cargo va rentrer sur Terre car sa mission est terminée. Elle doit d’ailleurs à cette occasion ramener les résultats de six expériences, dont l’une concerne les effets de la microgravité sur le cœur humain et l’autre le comportement de microorganismes en microgravité.

D’autres doubles arrimages surviendront dans le futur. SpaceX a en effet signé un contrat avec l’agence spatiale américaine pour assurer des opérations de ravitaillement au profit de l’ISS. Par ailleurs, l’entreprise assume désormais un rôle de taxi au profit d’équipages américains et internationaux. Une nouvelle mission de ce type est d’ailleurs en cours de préparation courant 2021.

Lundi 11 janvier 2021 marque le retour de la capsule Dragon de SpaceX, en version cargo. Selon un message issu du compte officiel de la Station spatiale international, la capsule doit se séparer de l’ISS à 15h25 (heure de Paris). Le direct vidéo de la NASA commencera quinze minutes avant. Il est prévu de faire amerrir la capsule dans l’océan Atlantique, au large des côtes de Floride.

The @SpaceX #CargoDragon vehicle is "go" for a Monday undocking at 9:25am ET with live @NASA TV coverage starting at 9am. https://t.co/U645bpsiAw

— International Space Station (@Space_Station) January 10, 2021