L'Observatoire Européen Austral, situé au Chili, a publié une photo prise lors de la Grande conjonction entre Jupiter et Saturne. Elle est superbe.

La Grande conjonction entre Saturne et Jupiter a eu lieu le 21 décembre 2021, et le spectacle était au rendez-vous. Qu’elles aient été prises par des agences spatiales nationales, comme la Nasa, ou par des aficionados de l’astronomie, les photos des deux planètes et de leur extraordinaire rapprochement ont fait notre bonheur.

Mais il y avait une photo spectaculaire qui n’avait pas encore été rendue publique : celle prise par le Very Large Telescope (littéralement, le Très Grand Téléscope) de l’European Southern Observatory (l’Observatoire Européen Austral), situé au Chili. Elle vaut le détour.

La photo a été prise juste après le coucher du soleil, nous apprend le compte Twitter de l’European Southern Observatory (raccourci en ESO), « quand le ciel est encore trop brillant pour d’autres observations scientifiques ». Il faut dire que le VLT est particulièrement puissant, capable d’observations d’une précision impressionnante.

The #GreatConjunction2020 as observed with the #VLT FORS2 instrument. The image was obtained right after sunset, when the sky is still too bright for other scientific observations. The team behind it : Luca Sbordone, Rodrigo Palominos and Olivier Hainaut. pic.twitter.com/tPjOLH8Czy

— ESO (@ESO) December 24, 2020