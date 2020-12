Comme à son habitude, SpaceX a pris quelques clichés très réussis de ses activités. Cette fois, les photos sont consacrées au dernier vol d'essai du Starship.

Bien sûr, il y a eu la grosse explosion, à la toute fin. Mais la boule de feu qui a pulvérisé le huitième prototype de Starship lors de sa tentative d’atterrissage ne saurait masquer le succès plus général du vol d’essai qui a eu lieu le 9 décembre 2020, car pendant les six minutes précédentes, SpaceX a pu tenter une série de manœuvres et de procédures sans que cela occasionne la perte de l’engin.

Outre la mise en route de trois moteurs Raptor (il n’y en avait qu’un jusqu’à présent), SpaceX a testé successivement leur extinction et leur rallumage, la bascule de la fusée sur le flanc pour une sorte de vol plané, son redressement à la verticale grâce à la propulsion, le passage d’un réservoir à l’autre, et la descente contrôlée jusqu’au point de départ, en prévision d’un atterrissage — qui lui s’est mal passé.

Dans un message publié le 10 décembre, Elon Musk, fondateur de SpaceX, est d’ailleurs revenu brièvement sur ce « final » un peu raté. Il explique qu’il y a eu un défaut de pression dans un réservoir. Celle-ci était insuffisante, ce qui a conduit le prototype à arriver un peu trop vite sur le sol. S’il avait décéléré davantage, sans doute cela se serait-il mieux passé. En tout cas, la trajectoire et l’angle semblaient bons.

En attendant les prochaines étapes expérimentales du Starship, avec le SN9 et les autres, SpaceX a partagé sur son compte Flickr quelques photos de l’évènement, toujours avec une licence autorisant une libre utilisation des clichés. On y voit en particulier le décollage et l’ascension à haute altitude, mais surtout la fameuse manœuvre sur le flanc, avec les moteurs déclenchés pour redresser le Starship.

Les photos de SpaceX sur le vol d’essai de Starship

