« Hier, le gouvernement a présenté 2 nouveaux indicateurs (servant à générer la carte de synthèse vert/rouge) ainsi que l’évolution du R effectif. Absolument aucune donnée n’est publique concernant ces deux cartes et ce graphique. Donc on n’a absolument aucun moyen de vérifier, recalculer les indicateurs, etc. », a-t-il ensuite ajouté pour illustrer ce manque de transparence.