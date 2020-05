SpaceX prépare le lancement de 60 nouveaux satellites Starlink le 17 mai. Le tir surviendra dimanche matin.

Encore une fois, il s’agit de rajouter de nouveaux satellites à la constellation Starlink, dont la mise en place a commencé en 2019. Ce vol constitue le huitième tir dédié à ce projet qui, rappelons-le, entend permettre un accès à Internet depuis l’espace pour les régions du monde mal couvertes en infrastructures de télécommunications terrestres ou qui en sont dépourvues.

Comme pour les autres tirs, la charge utile que mettra en orbite la fusée Falcon 9 contient soixante satellites. Avec eux, la constellation va passer à 480 satellites. De quoi permettre à SpaceX, qui est derrière ce programme, de se préparer au lancement prochain de son offre en tant que fournisseur d’accès à Internet. Les plans du groupe américain prévoient un coup d’envoi en 2020.

Malgré le coronavirus et les contraintes que la maladie fait peser sur la vie quotidienne et les activités des entreprises, SpaceX n’a pas mis en pause son programme : on compte deux tirs consacrés à Starlink en janvier, puis un tous les mois jusqu’en mai. Des tirs en juin, juillet et août sont aussi sur les rails, ainsi que pour la quasi-totalité des autres mois de l’année.

Fidèle à sa stratégie, la fusée qui sera utilisée comporte des éléments qui ont déjà servi lors de précédentes missions : le premier étage a ainsi participé à deux missions Starlink, ainsi qu’aux vols Iridium-8 et Telstar 18 Vantage. Comme toujours, les satellites pourront être vus depuis la Terre pendant quelques jours, au grand dam des astronautes d’ailleurs, le temps qu’ils se calent à la bonne orbite et achèvent leurs manœuvres.

SpaceX a annoncé la réussite de la mise à feu statique de son lanceur le 13 mai, ce qui lui permet de se préparer au vol à proprement parler. Celui-ci est planifié pour le dimanche 17 mai, à 3h53 du matin, heure locale — la mission part de Floride, sur la côte est des États-Unis. Pour les Françaises et les Françaises se trouvant en métropole, cela veut dire que le décollage surviendra à 9h53 du matin. Juste après le petit-déjeuner.

Static fire test of Falcon 9 complete—targeting Sunday, May 17 at 3:53 a.m. EDT, 7:53 UTC, for launch of the eighth Starlink mission, which will lift off from SLC-40 in Florida

— SpaceX (@SpaceX) May 13, 2020