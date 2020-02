Le mois de janvier 2020 est le mois de janvier le plus chaud jamais enregistré. C'est le résultat d'une conjonction entre un phénomène de fond causé par les humains (le changement climatique) et un phénomène naturel temporaire (les oscillations d'air froid).

L’année 2019 a été l’année de nombreux records climatiques : le réchauffement historique des océans en est emblématique. L’année 2020 ne commence pas beaucoup mieux. Un bulletin du Service Copernicus concernant le changement climatique (dans le cadre de l’Union européenne) apporte des données montrant que le mois de janvier 2020 était plus chaud que n’importe quel autre mois de janvier jamais enregistré dans le monde. Le réchauffement est de 1,4 degré par rapport à l’ère préindustrielle.

En Europe, plus précisément, les températures du mois étaient 3,1 degrés au-dessus de la moyenne enregistrée sur la période 1981-2010 ; et 0,2 degré au-dessus des températures du précédent mois record, à savoir janvier 2007. Si l’on va plus au Nord, le record s’envole : sur tout le croissant allant de la Norvège à la Russie, la température moyenne est 6 degrés au-dessus de la moyenne 1981-2010.

Dans la ville norvégienne de Sunndalsora, le thermomètre a atteint 19 degrés : c’est 25 degrés au-dessus de la moyenne locale de saison. La ville suédoise de Orebro a vécu quant à elle le jour de janvier le plus chaud depuis le début de sa surveillance météorologique en 1858. Le bulletin du Climate Change Service relève également que, sans pour autant franchir le stade du record, ce mois a dépassé les moyennes dans d’autres régions du monde que l’Europe, par exemple aux États-Unis et au Canada.

Tous ces chiffres sont évidemment impressionnants, mais ils prennent encore plus en importance lorsque l’on saisit bien leurs raisons d’être. Le record obéit d’abord à une tendance de fond, une évolution observable sur le temps long. Au niveau mondial, ce mois de janvier est plus chaud de 0,03 degré par rapport au précédent record, établi en janvier 2016. Cela signifie que, petite touche par petite touche, la courbe du réchauffement s’intensifie.

For the first time on record, we had January when Oslo, Stockholm, Helsinki and Copenhagen were above freezing (0°C) every day of the month.

In addition, all but Oslo were totally snow-free.

Satellite image on 22 Jan 2020. pic.twitter.com/snvdwfCuOy

— Mika Rantanen (@mikarantane) February 1, 2020