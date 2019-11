Sous le regard attentif de la NASA, SpaceX a réalisé un essai statique d'une procédure d'évacuation de la capsule habitable Dragon V2 si une anomalie survient pendant un vol vers l'ISS. Un autre essai doit avoir lieu, cette fois en éloignant vraiment la capsule de son point de départ.

L’accès a l’espace est difficile, a-t-on coutume de dire. Aussi, il est impératif de se préparer au pire. C’est justement ce que fait SpaceX depuis plusieurs mois : dans le cadre des futurs vols habités que l’entreprise américaine devra assurer seule, des essais sont en cours pour qualifier les procédures à suivre et vérifier la fiabilité des équipements qui seront mis en œuvre le jour J.

L’un de ces entraînements vient justement d’avoir lieu en Floride. Lors d’une mise à feu statique — c’est-à-dire sans décollage –, SpaceX a allumé les différents propulseurs du vaisseau spatial Dragon V2, qui officiera en tant que capsule habitable lorsqu’elle fera la navette entre la Terre et la Station spatiale internationale. Toute la séquence a duré près de 70 secondes.

Full duration static fire test of Crew Dragon’s launch escape system complete – SpaceX and NASA teams are now reviewing test data and working toward an in-flight demonstration of Crew Dragon’s launch escape capabilities pic.twitter.com/CMHvMRBQcW

— SpaceX (@SpaceX) November 13, 2019