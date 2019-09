SpaceX se prépare activement pour organiser son premier test de vol habité. Dernièrement, il a franchi le cap des 700 tests de SuperDraco, son moteur-fusée qui sera décisif pour la survie de l'équipage.

Plus de sept-cents : c’est le nombre d’essais que SpaceX a bouclé avec SuperDraco, le moteur-fusée qui équipe le vaisseau spatial Dragon V2 — le véhicule en compte huit en tout. Pour marquer le coup, un clip mis en ligne le 12 septembre sur le compte Twitter de l’entreprise américaine présente quelques séquences , avec un montage qui accentue le caractère spectaculaire des tests.

Ahead of our in-flight abort test for @Commercial_Crew—which will demonstrate Crew Dragon's ability to safely carry astronauts away from the rocket in the unlikely event of an emergency—our team has completed over 700 tests of the spacecraft's SuperDraco engines pic.twitter.com/nswMPCK3F9

— SpaceX (@SpaceX) September 12, 2019