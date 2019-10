Connaître la durée exacte du jour vénusien est compliqué. On sait que la planète effectue une rotation en 243 jours terrestres, mais une estimation plus précise est difficile à obtenir. Des scientifiques ont tenté de donner un résultat encore plus juste.

Un jour sur Vénus équivaut à 243 jours terrestres. On pourrait s’arrêter là, mais cette affirmation manque de précision. Une équipe de scientifiques a voulu savoir combien de temps durait une journée vénusienne, le plus précisément possible. Les travaux ont été présentés dans la revue Icarus datée du 1er novembre 2019.

D’après eux, la durée du jour sur Vénus serait très exactement de 243,0212 jours terrestres (avec toutefois une petite incertitude, de l’ordre de 0,0006), soit 243 jours, 30 minutes et 31 secondes. Connaître le plus précisément possible combien de temps dure un jour sur Vénus est important pour son exploration, afin de « pouvoir prédire l’emplacement des caractéristiques de surface pour les futurs atterrisseurs », écrivent les auteurs de ce texte.

Actuellement, les incertitudes sur la rotation de l’astre représentent une distance d’environ 20 kilomètres. C’est assez pour prendre le risque de manquer un site d’atterrissage, indique le Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics (CfA) dans un communiqué présentant l’étude.

Les nuages de Vénus, un obstacle pour déterminer la durée de son jour

Un jour correspond à une rotation de la planète sur elle-même, en utilisant un point géographique comme repère. Avec Mercure (dont une rotation équivaut à 59 jours terrestres) et Mars (un peu plus de 24 heures), Vénus fait partie des planètes du système solaire dont la durée du jour est supérieure à celle d’un jour terrestre. Avec les nuages de Vénus, il n’est cependant pas possible de connaître la durée exacte de son jour en se limitant simplement à l’observation de sa surface.

En 1963, une première estimation de la durée de rotation de Vénus a été présentée : on supposait alors qu’une rotation de la planète durait 240 jours. Plus étonnant : c’est à ce moment là que l’on a découvert que Vénus devait certainement tourner sur elle-même dans le sens contraire de celui de la Terre. Depuis, d’autres observations ont permis d’estimer plus précisément la durée du jour vénusien. La sonde Magellan, lancée en 1989, a permis d’obtenir un nouveau nombre plus précis : 243,0185 jours.

Encore une décennie pour trouver un résultat plus précis

Néanmoins, le taux de rotation semblait toujours varier. Avec la sonde Venus Express, lancée en 2005, on a estimé que la durée du jour sur la planète était de 243,023 jours. Les variations toujours constatées ont été attribuées aux forces de marées ou à la résistance de l’atmosphère de Vénus. Pour parvenir à la nouvelle estimation de 243,0212 jours, les scientifiques ont utilisé des observations radars depuis la Terre, réalisées entre 1988 et 2017. D’après eux, ce résultat est le plus précis obtenu, même s’ils reconnaissent qu’il est une moyenne.

Les scientifiques anticipent que les prochains atterrissages sur Vénus n’auront pas lieu avant une dizaine d’années, ce qui laisse encore du temps pour étudier davantage le taux de rotation de l’astre, afin que ces futures missions puissent se dérouler dans de bonnes conditions.