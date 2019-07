L 98-59b. Derrière ce nom se cache la plus petite exoplanète jamais découverte par le télescope spatial TESS. Du moins, pour l'instant.

Certes, il ne s’agit pas de la plus petite exoplanète jamais découverte en dehors du Système solaire. Cette distinction revient pour l’instant à Kepler-37b, découverte en 2013 et dont les dimensions sont à peu près semblables à celles la Lune. Il n’empêche : L 98-59 reste une planète d’assez petite taille. Surtout, c’est la plus modeste repérée par le programme TESS.

L 98-59 est plus petite que la Terre, mais plus grande que Mars. Elle se trouve à 35 années-lumière du Système solaire et orbite autour d’une naine rouge dont la masse n’est que le tiers du Soleil. L’étoile et la planète résident dans une constellation de l’hémisphère sud qui est appelée Poisson volant. Deux autres mondes, L 98-59c et L 98-59d, gravitent autour de l’astre et sont plus gros que la Terre.

Une planète très proche de son étoile

La découverte de ce système s’est déroulée grâce la méthode des transits, qui consiste à détecter le passage d’une planète devant son astre à plusieurs reprises. C’est d’ailleurs la raison d’être du télescope spatial TESS, dont l’acronyme signifie… Transiting Exoplanet Survey Satellite. TESS a démarré ses activités en juillet 2018 et sa carrière opérationnelle doit être d’au moins deux ans.

Si L 98-59b est assez proche de la taille de la Terre (80 %), elle est en revanche beaucoup plus proche de son étoile que la Terre ne l’est du Soleil.

Cela a plusieurs conséquences. La première, c’est qu’il fait très chaud sur L 98-59b : près de 330°C. Forcément, la planète reçoit 22 fois plus d’énergie solaire que la Terre. De plus, là où la Terre fait le tour du Soleil en près de 365 jours, L 98-59b accomplit sa révolution en… 2,25 jours. Enfin, cette grande proximité rend très improbables les chances qu’une vie ait pu s’y développer.

Aucune des trois planètes ne se trouve en effet dans la zone d’habitabilité qui permettrait de faire apparaître de l’eau liquide en surface (il fait 230°C sur L 98-59c et 130°C sur L 98-59d).

