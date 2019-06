Le rover Curiosity a détecté du méthane sur Mars. Cette fois-ci, la quantité est plus importante que lors des autres repérages du rover. Même si la Nasa reste prudente, ces résultats sont intéressants dans la recherche d'une possible vie martienne.

« Il y a quelque chose dans l’air ce soir. J’ai détecté la plus grande quantité de méthane de ma mission » : le 23 juin 2019, la Nasa a encore prêté une voix à Curiosity sur Twitter pour que le rover annonce sa dernière découverte. L’appareil a repéré 21 parties par milliard en volume (ppbv) de méthane sur Mars.

Comme l’explique Curiosity avec sa voix imaginaire, cette découverte est peut-être un petit pas pour mieux étudier la possibilité de la vie sur Mars. « Alors que la vie microbienne peut être une source de méthane sur Terre, le méthane peut aussi être créé par des interactions entre les roches et l’eau », précise le tweet attribué au rover.

