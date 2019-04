La sonde spatiale japonaise Hayabusa 2 a localisé le cratère formé par le bombardement de la surface de l’astéroïde Ryugu. L'objectif ? Exposer le sous-sol pour aller chercher des échantillons inatteignables.

Le bombardement mené par l’agence spatiale japonaise (JAXA) sur l’astéroïde Ryugu est un succès. Une reconnaissance aérienne conduite par la sonde spatiale Hayabusa 2 le jeudi 25 avril a permis de constater la présence d’un nouveau cratère à la surface — cratère qui est apparu grâce au largage à haute vitesse d’une charge explosive au début du mois d’avril.

« La formation d’un cratère où le petit impacteur est entré en collision avec Ryugu a été confirmée ! Ces images comparent la surface avant et après la collision », déclare la JAXA. Lors du tir, la sonde a dû se rapprocher à une altitude de 500 mètres au-dessus de Ryugu. La sonde s’était ensuite éloignée et positionnée de l’autre côté de l’astéroïde pour éviter de se faire heurter par un débris.

[CRA2] Crater formation where the Small Carry-on Impactor collided with Ryugu has been confirmed ! These images compare the surface before and after the SCI collision. pic.twitter.com/BZPYlHhSjs

— HAYABUSA2@JAXA (@haya2e_jaxa) April 25, 2019