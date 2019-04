La mission Arabsat-6A aura lieu dans la nuit du mardi 9 au mercredi 10 avril, heure de Paris. Il s'agit de la première mission commerciale du Falcon Heavy. Le vol pourra être suivi en direct.

Quelle mission Quelle est la mission ?

C’est une mission classique pour SpaceX : il s’agit de placer sur orbite un satellite de télécommunications : Arabsat-6A. Opéré par l’Organisation arabe des satellites de communications, il fournira des services de télévision, d’accès à Internet et de téléphonie au Moyen-Orient, en Afrique et en Europe. Mais ce n’est pas le plus intéressant de cette mission.

Le véritable intérêt de ce vol est de revoir en action le Falcon Heavy, qui est le lanceur lourd de SpaceX. L’appareil n’a pour l’instant réalisé qu’un seul décollage, et c’était dans le cadre d’une démonstration : il s’agissait alors d’envoyer dans l’espace une voiture de Tesla avec à son bord un mannequin baptisé Starman. Là, ça sera son premier vrai vol commercial.

En principe, le Falcon Heavy doit servir pour au moins quatre autres futures missions, à des dates qu’il reste à définir. Il s’agira en principe de satellites à mettre en orbite, au profit de l’armée américaine et d’opérateurs privés. À moyen terme toutefois, SpaceX a l’intention de délaisser le Falcon Heavy pour ce type d’opération et privilégier le lanceur BFR (Big Falcon Rocket).

Quand ? Heure du lancement

Vous prévoyez de vous coucher tard demain soir ? Tant mieux ! Vous pourrez donc assister en direct au décollage de la mission Arabsat-6A. SpaceX prévoit de faire décoller sa fusée Falcon Heavy le 9 avril 2019. Compte tenu du décalage horaire avec la Floride, nous serons le mercredi 10 avril en France métropolitaine. Selon le centre spatial Kennedy, le décollage surviendra à 00h36 (18h36 heure locale) chez nous.

Static fire of Falcon Heavy complete—targeting April 9 launch of Arabsat-6A from Launch Complex 39A in Florida — SpaceX (@SpaceX) April 5, 2019

Où regarder Comment suivre le lancement en direct

Le lancement sera normalement retransmis sur le site officiel de SpaceX et sur sa chaîne YouTube. Nous mettrons le lien du direct dès qu’il sera disponible.