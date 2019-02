Les collégiens, lycéens et étudiants français ont manifesté le 15 février 2019 en faveur de l'environnement. Leur initiative s'inscrit dans un mouvement plus large, entamé par une adolescente suédoise en 2018.

Un millier de lycéens et d’étudiants français a manifesté pour la protection du climat le 15 février 2019. Réunis devant le ministère de la transition écologique à Paris, ils ont entamé leur mouvement de « grèves scolaires » en faveur de l’environnement.

L’initiative avait été décidée le 8 février dernier sur le campus de Jussieu, à Paris. La France s’est ainsi jointe aux autres initiatives de lycéens et étudiants nées dans différents pays du monde pour tenter de sensibiliser à l’urgence climatique et à la lutte contre le réchauffement planétaire. Les jeunes Britanniques ont aussi choisi de faire grève ce jour-là.

La grève est reconductible chaque vendredi. Les lycéens et étudiants espèrent ainsi donner de l’ampleur au mouvement avant l’échéance du 15 mars. Une grève scolaire internationale est prévue ce jour là. Mais comment ce mouvement est-il arrivé jusqu’en France ? Quand, et comment a-t-il commencé ?

Greta Thunberg est une écolière suédoise de 16 ans. Elle s’est fait connaître en août 2018 en menant une grève scolaire pour le climat. Décidée à ce que son pays réduise ses émissions de carbone — comme l’exigent les accords de Paris — elle s’est rendue quotidiennement devant le parlement suédois au lieu d’aller en cours, jusqu’aux élections générales en septembre. Armée d’un panneau « Grève étudiante pour le climat », la jeune fille a continué sa grève les vendredis après les élections.

Le 14 décembre 2018, elle s’est exprimée lors de la COP24, le sommet des Nations unies sur le changement climatique. « Vous dites que vous aimez vos enfants par dessus tout et ensuite vous volez leur futur juste devant leurs propres yeux […] Nous sommes venus vous faire savoir que le changement arrive, que vous l’aimiez ou pas », déclare-t-elle lors de cette allocution marquante.

Inspirés par l’initiative de Greta Thunberg — avant qu’elle ne fasse son discours face aux Nations unies — les étudiants australiens se sont mobilisés le 30 novembre 2018. La veille, trois jeunes Australiennes, Milou Albrecht, Harriet O’Shea Carre et Jean Hinchcliffe, avaient publié une tribune dans laquelle elles estimaient que la grève scolaire est bien moins dramatique que le changement climatique.

Contre l’avis de leur premier ministre, 15 000 jeunes ont déserté leurs salles de classe pour protester dans les rues de Melbourne, Brisbane ou Perth. Ils ont ainsi entamé leur initiative baptisée « School Strike 4 Climate ».

This rally has the best signs of all time 😂 #ClimateStrike #auspol pic.twitter.com/OiadhbiXwf

— Mehreen Faruqi (@MehreenFaruqi) November 30, 2018