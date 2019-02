Un satellite a immortalisé la face cachée de notre satellite. Fait notable : la Terre apparait distinctement au second plan.

La Terre fait une apparition dans une nouvelle photo de la face cachée de la Lune. Le 4 février 2019, le radiotélescope de Dwingeloo, installé aux Pays-Bas, a récupéré un cliché saisissant de notre satellite, avec la Terre au second plan.

L’image a été immortalisée par Longjiang-2 (aussi connu sous le nom DSLWP-B), un satellite développé au sein de l’institut de technologie de Harbin en Chine. Sur Twitter, le compte du radiotélescope précise que la photographie date du 3 février. Elle a été prise à 16 heures 20 (heure française).

This photo of Earth and the Lunar farside, maybe our best ever, was taken yesterday by the Chinese Lunar satellite DSLWP-B (Longjiang-2). The Dwingeloo telescope downloaded the photo from the satellite this morning. More info at https://t.co/sKt7w9mol9 pic.twitter.com/IsnyvqekTz

— Dwingeloo Telescoop (@radiotelescoop) February 4, 2019