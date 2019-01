La sonde spatiale américaine OSIRIS-REx s'est placée en orbite autour de l'astéroïde Bénou. Au passage, elle a battu deux records.

OSIRIS-REx a conclu son année 2018 d’une bien belle manière : la sonde spatiale lancée par la NASA a réussi à se positionner correctement en orbite autour de Bénou, un astéroïde gravitant autour du Soleil. L’agence spatiale américaine a confirmé le lundi que 31 décembre que son engin, qui a quitté la Terre en septembre 2016, tourne désormais à bonne distance du petit corps spatial.

Au passage, la NASA a établi deux nouveaux records : OSIRIS-REx est devenue la toute première sonde au monde à orbiter autour d’un objet aussi petit — le diamètre de Bénou mesure environ 500 mètres — et d’aussi près. L’altitude séparant l’appareil du centre de Bénou n’est que de 1,75 kilomètre. Pour avoir un ordre d’idée, c’est plus haut que deux tours Burj Khalifa (qui est la plus haute du monde) empilées.

It's official ! I'm in orbit around #asteroid Bennu — now the smallest body ever orbited by a spacecraft. My snug path around the asteroid also sets a new record for the closest orbit of a planetary body by any spacecraft. #HappyNewYear, indeed ! More ➡️ https://t.co/fwL3FEVU9m pic.twitter.com/ceavR7ju6i

