Avec une simple webcam, Google est capable de faire coïncider vos mouvements à des images trouvées sur le web.

Vous bougez, et 80 000 images bougent avec vous. Voilà comment Google présente sa nouvelle attraction web. Et la description est on ne peut plus explicite. Le minisite mis en ligne par Google fonctionne grâce à de la reconnaissance de mouvement, associée à un algorithme capable de les faire correspondre à des mouvements repérés sur des gif ou des images fixes.

Le processus est plutôt bluffant, car une simple webcam et un navigateur suffisent à faire fonctionner la démonstration : elle repérera alors votre tête, votre corps, vos bras et vos jambes et bougera en temps réel selon les mouvements que vous faites.

L’expérience vous permet ensuite d’enregistrer une séquence et de créer un gif avec. Toute l’exécution de Tensorflow.js, une librairie javascript utilisant le puissant algorithme de Google pour faire de l’intelligence artificielle, est faite en local sur votre ordinateur à partir de votre navigateur. Cela signifie que ces données ne sont pas partagées.

L’expérience se trouve ici.