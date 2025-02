Lecture Zen Résumer l'article

Ce lundi 3 février 2025, une jeune femme de 18 ans est décédée d’une méningite à méningocoque dans l’Ille-et-Vilaine. Plusieurs cas de cette maladie ont été détectés en Bretagne. Est-ce une maladie grave ?

Ces derniers jours, on a pu lire dans plusieurs médias cette nouvelle alarmante : depuis la fin du mois de janvier 2025, plusieurs cas de méningite à méningocoque B ont été déclarés à l’ARS (Agence régionale de santé) en Ille-et-Vilaine. Elle s’est propagée au sein d’une même famille. Le drame de cette nouvelle, c’est qu’une jeune femme de 18 ans est décédée ce lundi 3 février, a informé Ouest-France dès le lendemain.

Est-ce que la méningite est une maladie grave ?

Lorsqu’elle est provoquée par des méningocoques (une bactérie), la mortalité générale de la méningite est élevée, allant de 10 à 15 %, indique le site du Manuel MSD. Quand il s’agit d’une infection sévère avec une circulation sanguine de la bactérie, entrainant un choc septique (c’est-à-dire une baisse importante de la tension associée à une défaillance d’organe), la mortalité s’élève à 40 %.

Lorsqu’ils guérissent, 10 à 20 % des patients gardent des séquelles graves. Il peut s’agir « d’une perte auditive permanente, un déficit intellectuel ou des complications, des infections de la circulation sanguine, notamment une gangrène au niveau des doigts, des orteils ou des membres, qui peuvent devoir être amputés ».

L’Institut Pasteur écrit sur son site : « Les nouveau-nés et les jeunes enfants sont les personnes les plus à risque de développer la maladie. Les infections méningococciques touchent 500 000 personnes par an, dans le monde, selon l’OMS. En France, environ 500 à 600 personnes par an sont touchées par une infection grave à méningocoques. »

Éruption cutanée provoquée par à une infection du sang à méningocoque. // Source : Springer Science+Business Media

Qu’est-ce que c’est exactement, une méningite ?

C’est une infection de la moelle épinière et des méninges, les enveloppes entourant le cerveau. Plusieurs types de virus et de bactéries, voire même champignons, peuvent la provoquer. Cependant, le plus souvent, elles sont provoquées par un genre de bactéries appelé les méningocoques. Au sein de la famille des méningocoques, on trouve plusieurs sous-types différents. Le type responsable de méningite aiguë varie selon l’âge.

Lorsqu’une personne est infectée, cela commence localement dans le système respiratoire ou ORL. Ensuite, les bactéries se déplacent dans le sang, se propagent et arrivent dans le cerveau. Elles provoquent alors une inflammation des tissus et du liquide le recouvrant.

Que faire pour s’en protéger ?

La meilleure manière de prévenir l’apparition de cette maladie et de se protéger des cas graves, c’est de se faire vacciner. Récemment, les règles de vaccination ont changé en France. Sur le site d’information de la vaccination, il y est expliqué que : « Depuis le 1er janvier 2025, la vaccination de tous les nourrissons contre le méningocoque B est obligatoire. La vaccination contre les méningocoques ACWY remplace la vaccination obligatoire contre le méningocoque C, chez tous les nourrissons depuis le 1er janvier 2025. Par ailleurs, chez les adolescents de 11 à 14 ans, la vaccination ACWY est désormais recommandée indépendamment de leur statut vaccinal. »

Après avoir été en contact avec une personne ayant développé une méningite à méningocoque, toutes les personnes concernées doivent prendre un antibiotique en prévention du développement de la maladie.

