Depuis la fin de l’année 2024-2025, on assiste à une recrudescence des cas de méningite invasive en France. On fait le point sur la vaccination contre le méningocoque, la bactérie responsable de cette situation.

Depuis le début de l’année 2025, on relève une forte recrudescence des cas d’infections invasives à méningocoques. En France, c’est 95 cas enregistré pour janvier 2025, d’après le dernier bulletin publié par Santé publique France le 7 mars 2025, soit des chiffres beaucoup plus importants que les années précédentes. Récemment, deux clusters ont été identifiés, l’un à Lyon et l’autre à Rennes. Dans ce contexte, des campagnes de vaccinations spécifiques ont été mises en place. Voici les recommandations générales de la vaccination contre le méningocoque et comment vous faire vacciner.

Qui doit se faire vacciner ?

Les méningocoques sont des bactéries qui peuvent être réparties entre plusieurs groupes, appelés des sérogroupes, qui sont l’équivalent des variants du Covid-19. En France, le sérogroupe B est majoritairement présent mais les autorités ont constaté une augmentation des cas dus aux sérogroupes W et Y ces dernières années.

Dans la population générale, il existe 2 groupes plus à risque de contracter le méningocoque : les nourrissons et les adolescents/jeunes adultes.

Les recommandations vaccinales sont émises sur base de ces données. Pour la population générale, elles varient en fonction des sérogroupes et de l’âge de la population.

Chez les nourrissons :

La vaccination contre les sérogroupes A, C, W et Y est obligatoire depuis janvier 2025. Elle s’administre en un seul vaccin (le vaccin tétravalent ACWY).

Auparavant, seul le vaccin monovalent C, c’est-à-dire uniquement contre les méningocoques du sérogroupe C, était obligatoire. Si votre enfant a commencé un schéma vaccinal avec le vaccin monovalent C, le schéma sera adapté pour le poursuivre avec le vaccin tétravalent ACWY.

Ce 18 mars 2025, La HAS a publié de nouvelles recommandations de vaccination face aux nombreux cas de méningites invasives. Elle préconise d’étendre la vaccination obligatoire jusqu’à l’âge de 2 ans. Par ailleurs, elle propose de mettre en place transitoirement un rattrapage vaccinal jusqu’à 3 ans.

Ce 18 mars 2025, la HAS propose de mettre en place un rattrapage vaccinal chez les enfants ayantjusqu’à 5 ans.

Chez les adolescents :

La vaccination ACWY est recommandée entre 11 et 14 ans , quels que soient leurs précédents vaccins. Le schéma vaccinal ne comporte qu’une dose. S’il n’a pas été fait à cet âge-là, il est recommandé de mettre en place une vaccination de rattrapage entre 15 et 24 ans. Dans ses nouvelles recommandations, la HAS propose justement de « mettre en œuvre le rattrapage vaccinal des 15 et 24 ans non encore vaccinés, sous forme de campagne organisée (sur deux ans) afin d’atteindre rapidement une couverture vaccinale élevée ».

Il existe des groupes présentant un risque particulier pour lesquels les recommandations vaccinales sont légèrement différentes.

Les personnes immunodéprimées présentent un système immunitaire affaiblit, voire inexistant. Elles ont alors un risque plus important de contracter une forme grave d’infection à méningocoque. Il est alors recommandé pour elle ainsi que leur entourage de se faire vacciner contre les sérogroupes B et A, C, W, Y

présentent un système immunitaire affaiblit, voire inexistant. Elles ont alors un risque plus important de contracter une forme grave d’infection à méningocoque. Il est alors recommandé pour elle ainsi que leur de se faire vacciner contre les sérogroupes Il est recommandé que les voyageurs se fassent vacciner s’ils se rendent dans une zone fortement touchée par la méningite. En Afrique, il existe une zone appelée « la ceinture de la méningite » qui s’étend du Sénégal à l’Ethiopie .

se fassent vacciner s’ils se rendent dans une zone fortement touchée par la méningite. En Afrique, il existe une zone appelée « la ceinture de la méningite » qui s’étend du . Si vous avez eu un contact étroit avec une seule personne infectée par le méningocoque A, C, W ou Y, vous pouvez vous faire vacciner dans les dix jours après que la personne est tombé malade, en plus du traitement antibiotique.

infectée par le méningocoque vous pouvez vous faire après que la personne est tombé malade, en plus du traitement antibiotique. S’il y a eu plusieurs cas d’infections invasives à méningocoque, les autorités sanitaires peuvent recommander de se faire vacciner , que ce soit contre les sérogroupes A, C, W, Y ou B.

à méningocoque, les peuvent recommander de se faire , que ce soit contre les sérogroupes A, C, W, Y ou B. La vaccination est recommandé pour les professionnels de santé travaillant et manipulant des souches de méningocoques A, C,W ,Y ou B.

Comment se faire vacciner ?

Pour se faire vacciner contre le méningocoque, rien de plus simple :

Les médecins et les sages-femmes peuvent prescrire et administrer le vaccin à tout le monde

Pour les enfants de plus de 11 ans : les pharmaciens et infirmiers formés à la vaccination peuvent prescrire et administrer les vaccins

Pour les enfants de moins de 11 ans : seuls les infirmiers formés peuvent administrer les vaccins. Ni les pharmaciens, ni les infirmiers peuvent les prescrire

Dans un centre de vaccination public, la prescription, la délivrance et l’administration du vaccin se font au même endroit.

Vous pouvez donc vous faire vacciner dans un cabinet médical, en pharmacie, à l’hôpital, dans un laboratoire ou dans un PMI, pour les enfants jusqu’à 6 ans. Les vaccins doivent être conservés au frigo. Ils s’injectent par voie intra-musculaire.

Les vaccins sont pris en charge par l’Assurance Maladie à 65% et le reste est remboursé par les mutuelles complémentaires.

