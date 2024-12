Lecture Zen Résumer l'article

Pour la fusée Vega-C, c’est une semaine cruciale. Après deux ans de mise à l’écart, en raison d’un échec causé par un souci matériel, le lanceur européen de nouvelle génération doit réussir son retour opérationnel.

C’est une semaine décisive pour l’Europe spatiale, et l’occasion de finir l’année sur une note très positive. Dans la journée du 4 décembre, Arianespace procédera au lancement d’une fusée Vega-C depuis le port spatial de Kourou, en Guyane française. Le lancement est prévu pour 22h20 (heure de Paris). Il s’agira de la mission VV25.

Décisive, parce que ce vol signe le retour aux affaires du lanceur Vega-C après pratiquement deux ans de mise sur la touche. L’engin avait en effet connu un échec important le 22 décembre 2022, en raison d’une défaillance dans le deuxième étage (sur les quatre). Les deux satellites à bord (Pléiades Neo 5 et 6) furent déclarés perdus.

Un problème de tuyère

Vega-C, qui est évolution de la fusée Vega, développée depuis 2012 et dont la carrière s’est terminée cette année, signait alors son deuxième décollage — le premier avait été un succès. L’enquête avait permis de relever un souci de qualité dans le col de la tuyère en composite carbone/carbone, causant une « érosion thermomécanique » excessive.

Initialement, la fabrication de cette tuyère avait été confiée à une entreprise ukrainienne, à la demande du groupe italien Avio, le maître d’œuvre chargé de construire Vega-C. Finalement, le composite carbone/carbone a été banni et décision a été prise de confier la confection de la tuyère à ArianeGroup, qui fabrique les lanceurs Ariane 5 et 6.

La résolution du problème a toutefois pris du temps, avec un test raté fin juin 2023, toujours à cause de la tuyère. À l’époque, il avait été alors décidé de repousser le retour opérationnel de Vega-C à la fin de l’année 2024. Dans l’intervalle, en mai 2024, un nouveau design de la tuyère avait permis cette fois de valider l’essai de mise à feu statique.

Une inquiétude passagère était apparue récemment, lorsque Arianespace a signalé fin novembre 2024 « la nécessité de procéder à des vérifications de précaution supplémentaires et à des activités de préparation et de finalisation du lanceur ». On pouvait alors craindre à un report significatif, peut-être après 2024.

Finalement, le décalage est à peine d’une journée. La date de lancement a été reprogrammée au 4 décembre, au lieu du 3 décembre. « Les vérifications et activités complémentaires sur le lanceur Vega C du vol VV25 sont maintenant terminées », a indiqué Arianespace. Il ne reste plus qu’à retenir son souffle avant le jour J.

